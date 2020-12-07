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"الحكير" تحصل على الامتياز التجاري لشركة "ديكاثلون" الفرنسية

فواز عبدالعزيز الحكير
شعار شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه "الحكير"
سوق السعودية

"الحكير" تحصل على الامتياز التجاري لشركة "ديكاثلون" الفرنسية

ديكاثلون تمتلك أكثر من 40 علامة تجارية وما يقارب على 1600 فرع في 60 دولة

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه "الحكير"، حصولها على حقوق الامتياز التجاري من شركة "ديكاثلون" الفرنسية، المتخصصة عالميًا في توفير البضائع والمعدات الرياضية.

وقالت "الحكير" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، إن شركة "ديكاثلون" الفرنسية تمتلك أكثر من 40 علامة تجارية وما يقارب على 1600 فرع في 60 دولة حول العالم.

وأضافت أن "ديكاثلون" تمثل أول علامة ضمن مجموعة العلامات التجارية التي تستهدف الشركة الحصول عليها، كما تعكس تلك الاتفاقية مدى التزام الشركة بزيادة شبكة متاجرها وضمان نمو أعمالها على المدى الطويل.

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وتوقعت "الحكير" إطلاق أول متجر لعلامة " ديكاثلون " في السعودية بمول العرب بمدينة جدة خلال النصف الأول من عام 2021م، بمساحة وقدرها 3,359 متر مربع، علمًا بأن الشركة تخطط للتوسع بشبكة متاجر "ديكاثلون" إلى أكثر من 30 متجر.

وتبلغ مدة العقد 10 سنوات من افتتاح المتجر الأول.

وقالت "الحكير" إن الاتفاقية سيكون لها تأثير إيجابي على الشركة وستساهم بشكل كبير لدعم إيرادات الشركة.

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