أعلنت شركة تبوك للتنمية الزراعية عن تعديل توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

وقالت "تبوك الزراعية" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، إن مجلس الإدارة قرر تعديل التوصية لزيادة المبلغ الإجمالي المراد الحصول عليه إلى 150 مليون ريال بدلاً من 100 مليون ريال.

كانت الشركة قد أعلنت في فبراير 2020 عن زيادة رأس المال، بهدف تمويل وتنفيذ خططها ومشاريعها المستقبلية وتوسعة أنشطتها المختلفة.

كما تهدف أيضا لإعادة هيكلة رأس المال وضخ أموال جديدة لدعم عمليات التوسع والتوجه الاستراتيجي ورفع الملاءة المالية للشركة وتوفير رأس مال عامل يمكنها من زيادة الطاقة التشغيلية ودعم أنشطتها المستقبلية.

تقلص صافي خسائر "تبوك الزراعية، بنسبة 88.59% في الربع الثالث من العام الجاري، ليصل إلى 6.23 مليون ريال، مقارنة بنحو 54.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وبنهاية التسعة أشهر الأولى من 2020، سجلت الشركة خسائر متراكمة بنحو 51.46 مليون ريال تعادل نسبة 21.3% من رأسمالها البالغ 241.77 مليون ريال.