أعلنت شركة جازان للطاقة والتنمية "جازادكو"، عن إبرام اتفاقية شراء حصص ملزمة ومشروطة لشراء 100% من الحصص في شركة جازل للاستثمار "شركة جازل".

وقالت "جازادكو" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، إن شركة جازل للاستثمار شركة قابضة ذات مسؤولية محدودة، ولا تقوم بأنشطة تجارية مباشرة، وإنما تمتلك حصص الأغلبية في شركات تابعة.

وأضافت أن الاستحواذ عن طريق زيادة رأس مال شركة جازادكو من خلال إصدار أسهم للشركاء في شركة جازل.

وأوضحت أن قيمة الشركة التي سيتم الاستحواذ عليها نحو 410.03 مليون ريال، بينما تبلغ قيمة الشركة "جازادكو" المدرجة نحو 625 مليون ريال.

وسيجري الاستحواذ عبر زيادة رأس مال "جازدكو" بنحو 328.03 مليون ريال، بنسبة 65.6% ليصل إلى 828.03 مليون ريال، مقارنة مع رأس المال قبل الزيادة البالغ نحو 500 مليون ريال.

وسيتم سداد قيمة شركة جازل للاستثمار، عبر إصدار 32,802,756 سهم عادي جديد لصالح الشركاء البائعين، بدون أي عوض نقدي، وعند إتمام صفقة الاستحواذ، ستصبح شركة جازل للاستثمار شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة "جازادكو".

ويحتسب عدد الأسهم الجديدة التي تصدرها شركة جازادكو للشركاء البائعين بناءً على متوسط سعر الإغلاق اليومي لسعر سهم جازادكو لمدة 170 يوم تداول التي تسبق الاتفاق النهائي على تقييم شركة جازل للاستثمار وهي الفترة الممتدة من تاريخ 27 فبراير 2020 حتى 5 نوفمبر 2020، ويبلغ سعر سهم جازادكو المتفق عليه لأغراض الصفقة 12.5 ريال سعودي.

وبعد إتمام عملية الاستحواذ، ستنخفض نسبة ملكية المساهمين الحاليين في "جازدكو" من 92.11% إلى 53.18%؛ وبالتالي، ستقل القدرة التصويتية لكل مساهم في شركة "جازادكو"، كما ستقل قدرتهم على التأثير في القرارات التي تتطلب موافقة مساهمي "جازادكو" بما فيها اختيار أعضاء مجلس الإدارة والقرارات الاستراتيجية الأخرى الهامة.

وقالت "جازكو" إن الاستحواذ على شركة جازل للاستثمار سيتيح التوسع في أنشطة جديدة والدخول بقطاع الطاقة والخدمات نظراً لتمركز استثمارات شركة جازل للاستثمار في مجال خدمات صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات.

وأشارت "جازدكو" إلى أن الاستحواذ يأتي استكمالاً لتوجهات الشركة الاستراتيجية في النمو وتنويع الاستثمارات وتحسين كفاءة وفعالية الأداء من خلال عمليات الاستحواذ واستغلال الفرص المتاحة من أجل التوسع وتعزيز الميزة التنافسية بما يخدم مصالح الشركة ومساهميها.

الشركات التابعة لجازل للاستثمار

ويتبع شركة جازل للاستثمار 5 شركات وهي:

شركة محور الفحص المحدودة والمملوكة بنسبة 75% وتتلخص أنشطة شركة محور الفحص المحدودة بشكل عام على تزويد خدمات الفحص والصيانة للشركات العاملة في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات.

شركة طاقات الفنية للمقاولات والمملوكة بنسبة 98% وتمارس شركة طاقات الفنية للمقاولات أنشطة تقديم الخدمات الفنية المتخصصة من خلال توفير القوى العاملة المتخصصة في تنسيق أعمال حفر وصيانة آبار النفط وإجراءات الصحة والسلامة المرتبطة بذلك.

شركة مصنع أداء المعادن للكيماويات والمملوكة بنسبة 99% وتقوم شركة مصنع أداء المعادن للكيماويات بمعالجة وبيع المعادن المستخدمة في صناعات النفط والغاز، وتقدم لعملائها بودرة الباريت والتي تستخدم كأحد كيماويات حفر الحقول النفطية.

شركة خدمة وشحن للمقاولات والمملوكة بنسبة 75% وتتلخص أنشطة شركة خدمة وشحن للمقاولات بشكل عام على تزويد خدمات الفحص والصيانة للشركات العاملة في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات.

شركة مسك التخصصية للمقاولات، وهي شركة تابعة لشركة طاقات الفنية للمقاولات ومملوكة من قبلها بنسبة 70%، وتقدم شركة مسك التخصصية للمقاولات خدماتها في إدارة المشاريع والصيانة والتركيب لشركات قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات.

وقالت "جازادكو" إنه يوجد أطراف ذات علاقة في الصفقة، ويجب الحصول على الموافقات النظامية اللازمة من الهيئة العامة للمنافسة فيما يتعلق بطلب التركز الاقتصادي الناتج عن الصفقة، وموافقة هيئة السوق المالية على زيادة رأس مال شركة جازادكو وإصدار أسهم العوض لصالح الشركاء البائعين وغيرها من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالإضافة إلى الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في شركة جازادكو على زيادة رأسمالها.