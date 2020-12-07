عدلت شركة لازوردي للمجوهرات توصية سابقة من مجلس إدارتها بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، بمبلغ 145 مليون ريال بدلا من 143.3 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لها على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" اليوم الإثنين، إن "الزيادة لرأس المال تكون من 430 مليون ريال إلى 575 مليون ريال من خلال طرح حقوق أولوية لعدد 14.5 مليون سهم من الأسهم العادية الجديدة.

وسيجري استخدام حصيلة زيادة رأس المال لدعم التوسع في أنشطة الشركة المستقبلية وخفض الديون.

وتحل هذه التوصية محل التوصية السابقة الصادرة بتاريخ 11 أكتوبر 2020 وتعتبر التوصية السابقة لاغية وغير منتجة لمفاعيلها القانونية ولا تلزم مجلس الإدارة والشركة.

ونبهت الشركة إلى أنه "لا تعد هذه التوصية نافذة ومنتجة لمفاعيلها الا بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذها وفقا لأحكام النظام الأساسي للشركة ونظام الشركات كموافقة الجمعية العامة للمساهمين (غير العادية) على ما ورد فيها وموافقة الجهات الحكومية المختصة كوزارة التجارة وهيئة السوق المالية حيث يلزم".