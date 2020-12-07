وافق مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو" على مشروع إنشاء مصنع لإنتاج لفات المناديل الورقية الخام بتكلفة تقديرية متوقعة 338 مليون ريال (90.11 مليون دولار).

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، إن المصنع يقام على أرض الشركة في الوادي الصناعي بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية وذلك لتلبية احتياجات السوق وتنويع منتجات الشركة.

وعن تمويل المشروع قالت "مبكو"، إنه سيتم تمويل المشروع بشكل رئيسي عن طريق صندوق التنمية الصناعية والقروض البنكية وجزئياً من خلال مصادر الشركة الذاتية.

وأضافت أن المصنع الجديد يأتي في إطار توسعة وتطوير النموذج التشغيلي للشركة وتنويع منتجات الشركة.

وتوقعت الانتهاء من إنشاء المشروع في الربع الرابع من العام 2022، وبدء تشغيله تجارياً في الربع الأول من العام 2023.

ويبدأ تنفيذ المشروع بخط إنتاج ذات قدرة إنتاجية تصميمية تبلغ 60 ألف طن سنوياً. وتبلغ مدة الإنتاج التجريبي للمشروع شهر من تاريخ التشغيل التجريبي. وأوضحت "مبكو" أنها ستعلن الجهة المنفذة للمشروع فور توقيع العقد.