أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق "صناعة الورق"، عن موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة غير العادية، مساء أمس، على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 100 مليون ريال.

وقالت "صناعة الورق" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، إن رأس المال بعد الزيادة يصبح 192 مليون ريال، بدلاً من 92 مليون ريال قبل الزيادة، ويصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 19.2 مليون سهم، مقابل 9.2 مليون سهم قبل الزيادة.

وتهدف الشركة من خلال زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية إلى شراء مواد خام عبارة عن لب الشجرة لتغذية خطوط الإنتاج في الشركة السعودية لصناعة الورق وإعادة بناء أصول الشركة لتحسين جودة الإنتاج وشراء ماكينات لزيادة كمية الإنتاج في شركة تحويل الورق وسداد جزء من القروض البنكية المستحقة على الشركة.

وتكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة الغير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول"، عقب موافقة الجمعية العامة على الزيادة، عن احتساب نسبة تذبذب سهم المجموعة ليوم الاثنين على أساس سعر 56.50 ريال، و إلغاء الأوامر القائمة.

وأشارت إلى أنه سيتم إيداع حقوق أولوية الشركة السعودية لصناعة الورق في محافظ المساهمين يوم الأربعاء 9 ديسمبر 2020.