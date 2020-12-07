أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" عن صدور قرار المقام السامي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ممثلي الحكومة في الدورة القادمة للمجلس، بصفة عضوية "غير تنفيذي".

وقالت "سابتكو" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن الموافقة تضمنت تعيين نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر رئيساً لمجلس الإدارة.

ويشغل المهندس خالد المديفر رئاسة مجلس إدارة الشركة في الوقت الحالي، ليستمر في منصبه للدورة الجديدة للمجلس.

وتضمنت الموافقة عضوية ممثل وزارة الداخلية في مجلس الإدارة نائب مدير الأمن العام اللواء زايد بن عبدالرحمن الطويان.

وكذلك تعيين ممثل وزارة المالية وكيل الوزارة المساعد لأداء الميزانية عبدالعزيز بن مساعد المساعد، وممثل وزارة التجارة وكيل الوزارة المساعد للتخطيط والتطوير عبد الله بن إبراهيم الصالح، في مجلس إدارة "سابتكو".

وتبدأ الدورة الجديدة لمجلس الإدارة في 1 رجب 1442هـ وتستمر لمدة 3 سنوات، بناءً على موافقة صادرة بتاريخ 19 ربيع الآخر 1442 هـ.

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء أربعة منهم يمثلون الحكومة من بينهم الرئيس يتم تعيينهم بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير النقل، وخمسة أعضاء يمثلون المساهمين تختارهم الجمعية العامة، ويعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات، ويمكن إعادة تعيينهم لمدة أو لمدد أخرى.