  • مباشر
اللغة

صدور قرار تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة "سابتكو"

سابتكو النقل الجماعي
فرع تابع لشركة سابتكو
سوق السعودية

صدور قرار تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة "سابتكو"

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" عن صدور قرار المقام السامي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ممثلي الحكومة في الدورة القادمة للمجلس، بصفة عضوية "غير تنفيذي".

وقالت "سابتكو" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن الموافقة تضمنت تعيين نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر رئيساً لمجلس الإدارة.

ويشغل المهندس خالد المديفر رئاسة مجلس إدارة الشركة في الوقت الحالي، ليستمر في منصبه للدورة الجديدة للمجلس.

اقتصاد ساما "ساما" للعربية: نتوقع اندماجات إضافية لشركات التأمين السعودية بـ 2021

وتضمنت الموافقة عضوية ممثل وزارة الداخلية في مجلس الإدارة نائب مدير الأمن العام اللواء زايد بن عبدالرحمن الطويان.

وكذلك تعيين ممثل وزارة المالية وكيل الوزارة المساعد لأداء الميزانية عبدالعزيز بن مساعد المساعد، وممثل وزارة التجارة وكيل الوزارة المساعد للتخطيط والتطوير عبد الله بن إبراهيم الصالح، في مجلس إدارة "سابتكو".

وتبدأ الدورة الجديدة لمجلس الإدارة في 1 رجب 1442هـ وتستمر لمدة 3 سنوات، بناءً على موافقة صادرة بتاريخ 19 ربيع الآخر 1442 هـ.

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء أربعة منهم يمثلون الحكومة من بينهم الرئيس يتم تعيينهم بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير النقل، وخمسة أعضاء يمثلون المساهمين تختارهم الجمعية العامة، ويعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات، ويمكن إعادة تعيينهم لمدة أو لمدد أخرى.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

ترقبوا.. ظاهرة فلكية تشاهد في سماء السعودية ترقبوا.. ظاهرة فلكية تشاهد في سماء السعودية
"انتبهوا على الأمن".. شبح الاغتيالات يحوم في لبنان

الأكثر قراءة

جثة أم تنقذ رضيعتها من الموت.. وصورة تهز لبنان جثة أم تنقذ رضيعتها من الموت.. وصورة تهز لبنان
إعصار قمعي.. شاهد ظاهرة غير مسبوقة في السعودية إعصار قمعي.. شاهد ظاهرة غير مسبوقة في السعودية
وزير المالية السعودي: مؤشرات محلية مبشرة بعد خروجنا من إغلاق كورونا وزير المالية السعودي: مؤشرات محلية مبشرة بعد خروجنا من إغلاق كورونا
ماتت أمها تحتضنها وانتشلها تبكي.. مسعف حادث لبنان يروي ماتت أمها تحتضنها وانتشلها تبكي.. مسعف حادث لبنان يروي
إثيوبيا على شفا كارثة خطيرة.. قد تمتد للسودان إثيوبيا على شفا كارثة خطيرة.. قد تمتد للسودان
موقف محرج.. تعطل أول محرك هليكوبتر تركي بحضور أردوغان موقف محرج.. تعطل أول محرك هليكوبتر تركي بحضور أردوغان

قبل أن تذهب

هل يمكن تقليد لقاح كورونا وتوزيع أمصال غير أصلية؟
هل يمكن تقليد لقاح كورونا وتوزيع أمصال غير أصلية؟

اكتشف المزيد