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Airbnb وDoorDash تعتزمان جمع 6.2 مليار دولار من الطرح العام

شركة Airbnb
تطبيق شركة Airbnb
وول ستريت

Airbnb وDoorDash تعتزمان جمع 6.2 مليار دولار من الطرح العام

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العربية.نت

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تعتزم شركتا Airbnb وDoorDash جمع ما يصل إلى 6.2 مليار دولار من خلال طرح عام أولي هذا الأسبوع في البورصة الأميركية، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبيرغ.

وتتوقع كل شركة على حِدة جمع 3.1 مليار دولار، لتصبح ضمن قائمة أكبر 5 عمليات اكتتاب عام في الولايات المتحدة هذا العام.

يُشار إلى أن DoorDash قد رفعت النطاق السعري لسهمها يوم الجمعة، في حين تعتزم Airbnb أن تحذو حذوها وترفع النطاق السعري قبل الاكتتاب العام.

وسجل تطبيق تأجير المنازل Airbnb خسائر 1.2 مليار دولار، بين منتصف 2019 ومنتصف 2020، وذلك قبل الاكتتاب العام المرتقب للشركة حسب نشرة Information.

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وتسببت جائحة كورونا بتسجيل هذه الخسائر جراء الإغلاقات والقيود على السفر منذ بداية العام مما كبد الشركة خسائر بأكثر من ثلث الاحتياطات النقدية، حيث اضطرت لإرجاع قيمة الحجوزات للمسافرين منذ الربع الأول من العام.

وتأسست الشركة في عام 2008، وهمشت صناعة الفنادق عبر السماح للأفراد بتأجير غرف في منازلهم للمسافرين.

وأصبحت واحدة من أكثر الشركات الخاصة الناشئة قيمة في العالم، حيث بلغت قيمتها 31 مليار دولار في وقت ما.

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