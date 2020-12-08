أعلنت أرامكو السعودية وشركة بيكر هيوز، المدرجة ببورصة نيويورك، عن تأسيس شركة تصنيع الحلول اللامعدنية المبتكرة (نوفِل) مناصفة بينهما، لتطوير مجموعة كبيرة من المنتجات اللامعدنية وتسويقها تجاريًا لاستخدامها في العديد من تطبيقات قطاع الطاقة.

وكشفت الشركتان، في بيان، عن بدء الأعمال الإنشائية للمشروع، اليوم الثلاثاء، في مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) بالمنطقة الشرقية من المملكة.

وتُعد مدينة (سبارك) أحد أضخم مشاريع الطاقة التي ستجعل من المملكة مركزًا عالميًا للطاقة والصناعة والتقنية على أرض مساحتها 50 كيلومتراً مربعاً.

ويأتي التدشين تنفيذًا لمذكرة تفاهم وقّعتها الشركتان في يوليو 2019 لتأسيس مشروع مشترك في مجال المواد اللامعدنية.

وجرى توقيع اتفاقية بين الطرفين في شهر فبراير الماضي، خلال فعاليات الدورة الخامسة من منتدى ومعرض برنامج أرامكو السعودية لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء) تماشيًا مع استراتيجية الشركة الرامية للاستثمار في الفرص الجديدة في المنتجات المشتقة من النفط الخام.

وقال النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية، أحمد السعدي: "تُعيد المنتجات اللامعدنية رسم ملامح القطاعات والمنتجات التي نعتمد عليها جميعًا لأنها تتمتع بمستوى أعلى من حيث الموثوقية والاقتصاد في التكلفة، فضلًا عما تنطوي عليه من فوائد مستدامة".

يُشار إلى أن المنتجات اللامعدنية تُستخدم في عدد من القطاعات بدءًا بقطاع النفط الخام والغاز مرورًا بقطاعات السيارات والبناء والإنشاء، وصولًا إلى قطاعات التغليف ومصادر الطاقة المتجددة.

وأضاف السعدي، إن الشراكة مع "بيكر هيوز" تعزز التزام أرامكو بتوسيع نطاق استخدام المواد اللامعدنية المبتكرة في أعمالها بما يرفع الكفاءة، ويحدّ من تكاليف الصيانة والاستبدال، مع الإسهام إيجابًا في التنمية الاقتصادية في المملكة من خلال توفير فرص العمل وتطوير الخبرات المحلية".