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أوبر تبيع وحدتها للقيادة الذاتية لتنافس الكبار

أوبر

أوبر تبيع وحدتها للقيادة الذاتية لتنافس الكبار

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العربية.نت

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باعت شركة أوبر للتكنولوجيا وحدتها للقيادة الذاتية إلى شركة "أرورا إنوفيشن"، مقابل حصولها على حصة في الشركة الناشئة.

وأدت هذه العملية إلى إنشاء منافس أكبر في قطاع القيادة الذاتية، ما يشكل منافسة على كبار الشركات مثل "ألفابيت".

وبحسب الصفقة فسيتم تقييم "أرورا إنوفيشن" عند 10 مليارات دولار، حيث ستستثمر أوبر 400 مليون دولار في الشركة مقابل حصة تبلغ 26% ترتفع لتصل إلى 40% بعد احتساب حصص الموظفين والمستثمرين في قسم القيادة الذاتية في أوبر.

إلى ذلك، وافق مجلس إدارة شركة "أوبر" في وقت سابق على دفع 2.65 مليار دولار للاستحواذ على كامل أسهم تطبيق "بوستماتس" المنافسة في توصيل الطعام.

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ويأتي هذا الاستحواذ في أعقاب عدم إتمام محاولة "أوبر" للاستحواذ على شركة "جراب هب" التي استحوذت عليها شركة "جيت إيت تيك أوي" الأوروبية مقابل 7.3 مليار دولار.

ويمكن أن تعزز هذه العلاقة أعمال التوصيل في أوبر وUber Eats، وتساعدها على تعويض انهيار أعمالها الأساسية بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتعتبر الصفقة أيضًا بمثابة شريان الحياة لشركة Postmates، وهي شركة عمرها تسع سنوات، وكانت واحدة من الشركات الناشئة في وقت سابق.

وانخفض الطلب على نشاط أوبر للنقل جراء تفشي جائحة فيروس كورونا، حيث بقي الناس في منازلهم، ولكن الظروف نفسها أدت إلى زيادة كبيرة في طلبات توصيل الطعام.

وتبحث أوبر عن طرق لتعزيز خدماتها الغذائية من خلال Uber Eats، بعد تسريح أكثر من ربع القوى العاملة الإجمالية للشركة.

وحاولت شركة أوبر شراء GrubHub في وقت سابق من هذا العام، لكن الصفقة لم تكتمل.

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