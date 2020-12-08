  • مباشر
اللغة

Relx Technology تعتزم جمع مليار دولار من طرح عام أولي

RELX
Relx Technology تختار سيتي غروب لترتيب عملية الطرح
اقتصاد الصين

Relx Technology تعتزم جمع مليار دولار من طرح عام أولي

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تعتزم شركة Relx Technology الصينية لصناعة السجائر الالكترونية جمع مليار دولار من خلال طرح عام أولي في الولايات المتحدة العام المقبل ، بحسب ما ذكرته مصادر لوكالة بلومبيرغ.

واختارت الشركة الصينية "Citigroup"، لترتيب عملية الطرح ومن المحتمل زيادة عدد البنوك في المراحل المتقدمة من الاكتتاب بحسب ما ذكرته المصادر.

إلى ذلك، سجلت صادرات الصين أسرع وتيرة نمو خلال ثلاث سنوات في نوفمبر تشرين الثاني، بفضل الطلب القوي عالميا على السلع الضرورية لتجاوز الجائحة، مما أتاح لثاني أكبر اقتصاد في العالم تسجيل فائض تجاري قياسي.

وأظهرت بيانات الجمارك أن الصادرات ارتفعت 21.1% على أساس سنوي في نوفمبر، وهي أسرع وتيرة منذ فبراير 2018، متجاوزة كثيراً توقعات المحللين لزيادة 12% ومقارنة مع 11.4% في أكتوبر.

وتأتي قوة الصادرات رغم أن اليوان قُرب أعلى مستوى في سنوات مقابل الدولار، وهو أمر مشجع لصناع القرار الذين ينتابهم القلق حيال تأثير ضعف الدولار الأميركي على قدرة الصين على المنافسة تجاريا، وفقا لما نقلته "رويترز".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

شاهد.. وزير بريطاني يبكي لرؤية أول تسعينية تتلقى لقاح كورونا شاهد.. وزير بريطاني يبكي لرؤية أول تسعينية تتلقى لقاح كورونا
150 ساعة تصوير لإنتاج فيلم يحكي قصة ‫المسجد الحرام وكورونا 150 ساعة تصوير لإنتاج فيلم يحكي قصة ‫المسجد الحرام وكورونا

الأكثر قراءة

ماتت أمها تحتضنها وانتشلها تبكي.. مسعف حادث لبنان يروي ماتت أمها تحتضنها وانتشلها تبكي.. مسعف حادث لبنان يروي
خطط لقصف قصر الأسد.. مقتل ضابط منشق تحت التعذيب خطط لقصف قصر الأسد.. مقتل ضابط منشق تحت التعذيب
الكل يتحدث عن اللقاح فماذا عن الدواء؟.. أخبار سارة! الكل يتحدث عن اللقاح فماذا عن الدواء؟.. أخبار سارة!
ماذا يحدث في سوريا؟.. روسيا تطلب من ماذا يحدث في سوريا؟.. روسيا تطلب من "قسد" تسليم بلدة!
غضب أوروبي من أنقرة.. ألمانيا تهدد وأردوغان يطلب فرصة غضب أوروبي من أنقرة.. ألمانيا تهدد وأردوغان يطلب فرصة
سفير تركيا بليبيا لباشاغا: زيارتك لمصر لا تخدم مصالحنا سفير تركيا بليبيا لباشاغا: زيارتك لمصر لا تخدم مصالحنا

قبل أن تذهب

بريطانيا تبدأ حملة واسعة للتطعيم ضد كورونا.. لمن الأولوية؟
بريطانيا تبدأ حملة واسعة للتطعيم ضد كورونا.. لمن الأولوية؟

اكتشف المزيد