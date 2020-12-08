تعتزم شركة Relx Technology الصينية لصناعة السجائر الالكترونية جمع مليار دولار من خلال طرح عام أولي في الولايات المتحدة العام المقبل ، بحسب ما ذكرته مصادر لوكالة بلومبيرغ.

واختارت الشركة الصينية "Citigroup"، لترتيب عملية الطرح ومن المحتمل زيادة عدد البنوك في المراحل المتقدمة من الاكتتاب بحسب ما ذكرته المصادر.

إلى ذلك، سجلت صادرات الصين أسرع وتيرة نمو خلال ثلاث سنوات في نوفمبر تشرين الثاني، بفضل الطلب القوي عالميا على السلع الضرورية لتجاوز الجائحة، مما أتاح لثاني أكبر اقتصاد في العالم تسجيل فائض تجاري قياسي.

وأظهرت بيانات الجمارك أن الصادرات ارتفعت 21.1% على أساس سنوي في نوفمبر، وهي أسرع وتيرة منذ فبراير 2018، متجاوزة كثيراً توقعات المحللين لزيادة 12% ومقارنة مع 11.4% في أكتوبر.

وتأتي قوة الصادرات رغم أن اليوان قُرب أعلى مستوى في سنوات مقابل الدولار، وهو أمر مشجع لصناع القرار الذين ينتابهم القلق حيال تأثير ضعف الدولار الأميركي على قدرة الصين على المنافسة تجاريا، وفقا لما نقلته "رويترز".