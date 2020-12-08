كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة "حديد عز"، المدرجة بالبورصة المصرية، عن تراجع خسائرها بنسبة 4.8% على أساس سنوي خلال أول 9 أشهر من العام الحالي.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية، أنها حققت خسائر بقيمة 4.11 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 4.32 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام السابق له، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الاقلية.

وتراجعت المبيعات لتسجل نحو 26.45 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، مقابل 35.26 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2019. وعلى مستوى الأعمال المستقلة، تراجعت خسائر الشركة إلى 634.15 مليون جنيه، مقابل خسائر بقيمة 847.96 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2019.

كانت الشركة قد تكبدت خسائر تقدر بنحو 7.9 مليار جنيه خلال العام الماضي لترتفع بنسبة 674.5% مقارنة بالأرقام المحققة خلال العام 2018. وتمكنت الشركة من تحقيق مبيعات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 45.7 مليار جنيه خلال العام 2019، مقابل نحو 49.2 مليار جنيه خلال العام 2018 بنسبة انخفاض تبلغ نحو 7%.

وبلغ صافي الخسائر 7.9 مليار جنيه مقابل صافي أرباح بقيمة 78 مليون جنيه، وبلغت ضريبة الدخل والضريبة المؤجلة عن العام 102 مليون جنيه مقابل نحو 1.1 مليار جنيه العام السابق. وعلى مستوى الأعمال المستقلة، ارتفعت أرباح الشركة في 2019 إلى 2.48 مليار جنيه، مقابل أرباح بلغت 63 مليون جنيه في 2018.

يشار إلى أن شركة حديد عز حققت خسائر بقيمة 4.32 مليار جنيه خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الماضي، مقابل خسائر بلغت 326.05 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام 2018، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.