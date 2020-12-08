كشفت مصادر مسؤولة بالبنك المركزي المصري، أن أرصدة واحتياطيات البنوك المصرية في الخارج قفزت خلال 6 أشهر من 10.2 مليار دولار في أبريل الماضي إلى 19.2 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، مسجلة زيادة بنحو 9 مليارات دولار بنسبة ارتفاع تبلغ نحو 88.2%.

وأشارت المصادر إلى أن أرصدة البنوك المصرية في الخارج سجلت هذه الزيادة الضخمة بخلاف أرصدة الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي، ورغم تداعيات فيروس كورونا المستجد، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية، هيثم عادل، إن هذه القفزة في حجم أرصدة البنوك المصرية بالدولار بالخارج تعكس حسن إدارة القائمين على القطاع المصرفي المصري، والرؤية الاستباقية الجيدة التي اتخذها البنك المركزي لتجنيب القطاع المصرفي تداعيات أزمة كورونا الحالية.

أوضح أن أرصدة واحتياطات البنوك المصرية بالدولار في الخارج عادت لمعدلاتها القياسية السابقة، رغم الأوضاع الحالية سواء محلياً أو عالمياً. مشيراً إلى أن هذه الارتفاعات الكبيرة تعكس نجاح السياسة النقدية ويعد من ثمار النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر خلال السنوات الماضية.