أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق "صناعة الورق"، عن تحديد فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة لزيادة رأس المال.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، إن تاريخ بداية فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة يوم 14 ديسمبر 2020.

وأضافت أن تاريخ نهاية فترة تداول حقوق الأولوية يوم 21 ديسمبر 2020، ويكون تاريخ نهاية مرحلة الاكتتاب في الأسهم الجديدة يوم 24 ديسمبر 2020.

ويتاح لحملة حقوق الأولوية ممارسة حقهم في الاكتتاب (كلياً أو جزئياً) في الأسهم الجديدة في حدود عدد حقوق الأولوية الموجودة في محافظهم، وأن تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة يكون وفق ما تحدده نشرة الإصدار للمساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد.

وقالت "صناعة الورق"، إنه في حال تبقى أسهم لم يُكتتب فيها، فستُطرح تلك الأسهم المتبقية وكسور الأسهم إن وجدت على المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي بحسب ما هو مذكور في نشرة الإصدار، كما سيقوم المستشار المالي ومتعهد التغطية لعملية الطرح شركة "وساطة كابيتال" بالتعهد بتغطية حقوق أولوية الشركة السعودية لصناعة الورق في حال عدم تغطية كامل الاكتتاب.

وأشارت "صناعة الورق" إلى المستثمرين الذين لا يرغبون في الاكتتاب على أهمية بيع ما لديهم من حقوق أولوية أثناء فترة التداول المحددة؛ لكي لا يتعرضوا لانخفاض في قيمة محافظهم الاستثمارية نتيجةً لعدم الاستفادة من حقوقهم بالبيع أو بالاكتتاب.

وأعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق "صناعة الورق"، أمس، عن موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة غير العادية، مساء أمس، على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 100 مليون ريال.

ويصبح رأس المال بعد الزيادة 192 مليون ريال، بدلاً من 92 مليون ريال قبل الزيادة، ويصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 19.2 مليون سهم، مقابل 9.2 مليون سهم قبل الزيادة.

وتهدف الشركة من خلال زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية إلى شراء مواد خام عبارة عن لب الشجرة لتغذية خطوط الإنتاج في الشركة السعودية لصناعة الورق وإعادة بناء أصول الشركة لتحسين جودة الإنتاج وشراء ماكينات لزيادة كمية الإنتاج في شركة تحويل الورق وسداد جزء من القروض البنكية المستحقة على الشركة.