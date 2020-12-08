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"سابتكو" تقرر استخدام الاحتياطي النظامي لإطفاء الخسائر المتراكمة

الشركة السعودية للنقل الجماعي سابتكو
الشركة السعودية للنقل الجماعي سابتكو
سوق السعودية

"سابتكو" تقرر استخدام الاحتياطي النظامي لإطفاء الخسائر المتراكمة

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العربية.نت

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أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي – سابتكو، اليوم الثلاثاء عن موافقة مجلس إدارتها على استخدام الاحتياطي النظامي البالغ 183.47 مليون ريال لإطفاء كامل الخسائر المتراكمة.

وأوضحت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، أن الخسائر المتراكمة تبلغ نحو 134.23 مليون ريال، تمثل 10.74%، وذلك حسب القوائم المالية الموحدة المعتمدة من المراجع الخارجي للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020.

وأشارت إلى أنه تمت الموافقة كذلك على استخدام ما تبقى من الاحتياطي النظامي لما قد يطرأ من خسائر خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

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وكشفت النتائج المالية للشركة السعودية للنقل الجماعي - سابتكو، بالربع الثالث من عام 2020، تحولها للخسائر، صافي خسارة بلغ 121.75 مليون ريال، مقابل أرباح صافية بلغت نحو 95 للربع الثالث من العام الماضي.

إلى ذلك، أعلنت (سابتكو)، يوم أمس الاثنين، عن صدور قرار المقام السامي رقم 21505 بتعيين رئيس وأعضاء ممثلي الحكومة في مجلس إدارة الشركة لمدة 3 سنوات لدورته القادمة التي ستبدأ في 1 رجب 1442هـ في الدورة القادمة للمجلس.

وقالت "سابتكو"، في بيان لها على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، إن القرار تضمن تعيين كل من خالد بن صالح المديفر - عضو غير تنفيذي، وزايد بن عبدالرحمن الطويان - عضو غير تنفيذي، وعبدالعزيز بن مساعد المساعد - عضو غير تنفيذي، وعبد الله بن إبراهيم الصالح - عضو غير تنفيذي.

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