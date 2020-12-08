أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، إدراج وبدء تداول أسهم شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية في السوق الرئيسية، ابتداءً من يوم الخميس المُقبل.

وقالت الشركة في بيان لها، إن "الصمعاني" ستكون بالرمز (1832) في قطاع الخدمات التجارية والمهنية على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10%.

ويبلغ رأسمال "الصمعاني" نحو 25 مليون ريال، بعدد 2.5 مليون سهم.

كانت "تداول" قد وافقت يوم الخميس الماضي، على طلب شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية بالانتقال من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية.

وأوقفت تداول أسهم "الصمعاني" ابتداءً من يوم الأحد 6 ديسمبر 2020، للبدء بإجراءات الانتقال، وذلك لمدة لا تزيد عن خمس جلسات تداول.

وكشفت البيانات المالية السابقة لشركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية عن تحولها للربحية خلال الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020.

وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 1.2 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 622 ألف ريال في الفترة المُقابلة من العام 2019.