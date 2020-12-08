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بدء تداول "الصمعاني" بسوق السعودية الرئيسية الخميس المُقبل

This picture taken December 12, 2019 shows a view of the sign showing the logo of Saudi Arabia's Stock Exchange Market (Tadawul) bourse in the capital Riyadh. (Reuters)
سوق الأسهم السعودية "تداول"
سوق السعودية

بدء تداول "الصمعاني" بسوق السعودية الرئيسية الخميس المُقبل

تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10%

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، إدراج وبدء تداول أسهم شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية في السوق الرئيسية، ابتداءً من يوم الخميس المُقبل.

وقالت الشركة في بيان لها، إن "الصمعاني" ستكون بالرمز (1832) في قطاع الخدمات التجارية والمهنية على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10%.

ويبلغ رأسمال "الصمعاني" نحو 25 مليون ريال، بعدد 2.5 مليون سهم.

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كانت "تداول" قد وافقت يوم الخميس الماضي، على طلب شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية بالانتقال من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية.

وأوقفت تداول أسهم "الصمعاني" ابتداءً من يوم الأحد 6 ديسمبر 2020، للبدء بإجراءات الانتقال، وذلك لمدة لا تزيد عن خمس جلسات تداول.

وكشفت البيانات المالية السابقة لشركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية عن تحولها للربحية خلال الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020.

وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 1.2 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 622 ألف ريال في الفترة المُقابلة من العام 2019.

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