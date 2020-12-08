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مجلس إدارة "أمانة للتأمين" يوصي بتخفيض رأس المال

أمانة للتأمين
شركة أمانة للتأمين التعاوني
سوق السعودية

مجلس إدارة "أمانة للتأمين" يوصي بتخفيض رأس المال

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العربية.نت

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أعلنت شركة أمانة للتأمين التعاوني أن مجلس الإدارة قرر التوصية للجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس مال الشركة من 240 مليون ريال إلى 130 مليون ريال بنسبة تخفيض 45.833%.

وقالت الشركة بأن سبب تخفيض رأس المال هو إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة كما في تاريخ 30 سبتمبر 2020 بمبلغ 110 مليون ريال. وستكون تخفيض رأس المال عن طريق إلغاء عدد 11 مليون سهم من أسهم الشركة، سيتم تخفيض 1 سهم لكل 2.1818 سهم.

يشار إلى أن عدد الأسهم قبل التخفيض 24 مليون سهم ويصل عددها بعد التخفيض 13 مليون سهم.

كما قالت الشركة بأنه لا يوجد أي أثر جوهري من تخفيض رأس المال على التزامات أو عمليات أو أداء الشركة المالي أو التشغيلي أو التنظيمي ولن تتغير نسبة ملكية أي مساهم نتيجة تخفيض رأس المال. وسيكون تاريخ التخفيض بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال، علماً بأن تخفيض رأس المال مشروط بضرورة موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال وعدد الأسهم.

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