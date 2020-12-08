أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، المدرجة في سوق دبي المالي، بورصة البحرين، وبورصة الكويت اليوم الثلاثاء أنها استحوذت على جامعة "AMA" الدولية في البحرين بقيمة تخطت 100 مليون دولار.

ووفقاً لبيان الشركة على الموقع الإلكتروني لبورصة دبي، فإنها عززت محفظتها التعليمية التي تقدر قيمتها حالياً بـ 250 مليون دولار.

وسوف تتولى المجموعة دوراً قيادياً في إدارة الجامعة نيابة عن شركائها، لدعم تجربتها في هذا القطاع.

وتوقعت المجموعة أن ينعكس هذا الاستثمار بشكل إيجابي على بياناتها المالية ويزيد عوائدها.

واستحوذت مجموعة جي إف إتش المالية في نهاية الشهر الماضي على مدرسة أثينا الخاصة لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة ("أثينا" أو "المدرسة") في مملكة البحرين.

وتعد جي إف إتش واحدة من المجموعات المالية الأكثر أهمية في منطقة الخليج، التي تتضمن: إدارة الأصول، وإدارة الثروات، والخدمات المصرفية التجارية والتطوير العقاري.

وتتركز عمليات المجموعة في دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا والهند.