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من يتحمل ثمن لقاح كورونا.. الحكومات أم المستفيدين؟

لقاحات كورونا
لقاح كورونا (صورة تعبيرية)
لقاح كورونا

من يتحمل ثمن لقاح كورونا.. الحكومات أم المستفيدين؟

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العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكد مستشار الشؤون الحكومية في شركة أدوية الحكمة الأردنية، صلاح مواجدة، أن الدول تتحمل تكاليف اللقاحات للأوبئة عادة، "لأن شركات القطاع الخاص لا تعمل كي تتحمل الخسائر".

وأضاف مواجدة في مقابلة مع "العربية" أن طريقة تحديد أسعار اللقاحات، تكون تجارية متمثلة بالسعر الأصلي للمنتج ويضاف له كلفة الشحن واللوجستيات.

وأشار إلى إعلان الحكومات أنها تتحمل تكلفة اللقاح بشكل مجاني في بعض دول العالم.

وقال إن الشركات المصنعة للمطاعيم تعرف تكاليفها، كما أن شركات التأمين لا تتحمل مثل هذه الأعباء.

واعتبر أن السؤال يظل مطروحا على الحكومات حول رغبتها في أن تحدد نسبة معينة من المناعة المجتمعية والحصول على اللقاحات.

ولفت إلى أن "الأمر المحزن ربما سيكون هو أن تصر الدول المصنعة للقاحات بإعطاء أولوية لسكانها".

وأشار إلى "معاناة بعض الشركات من تحديات لوجستية ستكون مؤثرة في شحن اللقاح الذي يتطلب شروطا وظروفا معينة لنقله".

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