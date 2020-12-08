تخطط Airbnb لتأجير المنازل وخدمات الضيافة، لزيادة النطاق السعري لطرحها العام الأولي المزمع يوم الخميس المقبل.

وستعرض الشركة أسهمها مقابل 56 دولاراً إلى 60 دولاراً للسهم ، ارتفاعاً من النطاق السعري السابق الذي يتراوح بين 44 و50 دولاراً للسهم.

وبذلك يرتفع تقييم Airbnb من 35 مليار دولار إلى 42 مليار دولار.

يُشار إلى أن DoorDash قد رفعت النطاق السعري لسهمها يوم الجمعة، في حين تعتزم Airbnb أن تحذو حذوها وترفع النطاق السعري قبل الاكتتاب العام.

وسجل تطبيق تأجير المنازل Airbnb خسائر 1.2 مليار دولار، بين منتصف 2019 ومنتصف 2020، وذلك قبل الاكتتاب العام المرتقب للشركة حسب نشرة Information.

وتسببت جائحة كورونا بتسجيل هذه الخسائر جراء الإغلاقات والقيود على السفر منذ بداية العام مما كبد الشركة خسائر بأكثر من ثلث الاحتياطات النقدية، حيث اضطرت لإرجاع قيمة الحجوزات للمسافرين منذ الربع الأول من العام.

وتأسست الشركة في عام 2008، وهمشت صناعة الفنادق عبر السماح للأفراد بتأجير غرف في منازلهم للمسافرين.