  • مباشر
اللغة

Airbnb تزيد النطاق السعري لطرحها وتطمح لتقييم عند 42 مليارا

Airbnb - أسواق
Airbnb لتأجير المنازل وخدمات الضيافة
وول ستريت

Airbnb تزيد النطاق السعري لطرحها وتطمح لتقييم عند 42 مليارا

ستعرض الشركة أسهمها مقابل 56 دولاراً إلى 60 دولاراً للسهم

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تخطط Airbnb لتأجير المنازل وخدمات الضيافة، لزيادة النطاق السعري لطرحها العام الأولي المزمع يوم الخميس المقبل.

وستعرض الشركة أسهمها مقابل 56 دولاراً إلى 60 دولاراً للسهم ، ارتفاعاً من النطاق السعري السابق الذي يتراوح بين 44 و50 دولاراً للسهم.

وبذلك يرتفع تقييم Airbnb من 35 مليار دولار إلى 42 مليار دولار.

يُشار إلى أن DoorDash قد رفعت النطاق السعري لسهمها يوم الجمعة، في حين تعتزم Airbnb أن تحذو حذوها وترفع النطاق السعري قبل الاكتتاب العام.

وسجل تطبيق تأجير المنازل Airbnb خسائر 1.2 مليار دولار، بين منتصف 2019 ومنتصف 2020، وذلك قبل الاكتتاب العام المرتقب للشركة حسب نشرة Information.

وتسببت جائحة كورونا بتسجيل هذه الخسائر جراء الإغلاقات والقيود على السفر منذ بداية العام مما كبد الشركة خسائر بأكثر من ثلث الاحتياطات النقدية، حيث اضطرت لإرجاع قيمة الحجوزات للمسافرين منذ الربع الأول من العام.

وتأسست الشركة في عام 2008، وهمشت صناعة الفنادق عبر السماح للأفراد بتأجير غرف في منازلهم للمسافرين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

شاهد.. وزير بريطاني يبكي لرؤية أول تسعينية تتلقى لقاح كورونا شاهد.. وزير بريطاني يبكي لرؤية أول تسعينية تتلقى لقاح كورونا
150 ساعة تصوير لإنتاج فيلم يحكي قصة ‫المسجد الحرام وكورونا 150 ساعة تصوير لإنتاج فيلم يحكي قصة ‫المسجد الحرام وكورونا

الأكثر قراءة

ماتت أمها تحتضنها وانتشلها تبكي.. مسعف حادث لبنان يروي ماتت أمها تحتضنها وانتشلها تبكي.. مسعف حادث لبنان يروي
خطط لقصف قصر الأسد.. مقتل ضابط منشق تحت التعذيب خطط لقصف قصر الأسد.. مقتل ضابط منشق تحت التعذيب
الكل يتحدث عن اللقاح فماذا عن الدواء؟.. أخبار سارة! الكل يتحدث عن اللقاح فماذا عن الدواء؟.. أخبار سارة!
ماذا يحدث في سوريا؟.. روسيا تطلب من ماذا يحدث في سوريا؟.. روسيا تطلب من "قسد" تسليم بلدة!
غضب أوروبي من أنقرة.. ألمانيا تهدد وأردوغان يطلب فرصة غضب أوروبي من أنقرة.. ألمانيا تهدد وأردوغان يطلب فرصة
سفير تركيا بليبيا لباشاغا: زيارتك لمصر لا تخدم مصالحنا سفير تركيا بليبيا لباشاغا: زيارتك لمصر لا تخدم مصالحنا

قبل أن تذهب

بريطانيا تبدأ حملة واسعة للتطعيم ضد كورونا.. لمن الأولوية؟
بريطانيا تبدأ حملة واسعة للتطعيم ضد كورونا.. لمن الأولوية؟

اكتشف المزيد