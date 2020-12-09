حصلت شركة الفضاء القمرية المالية (سكاي باند) على ترخيص البنك المركزي السعودي "ساما" لتقديم خدمات المدفوعات من خلال خدمة أجهزة نقاط البيع.

وقالت الشركة في بيان إن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لمسيرة إنجازات سكاي باند وبما يحقق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في إطار تعزيز نشاط قطاع المدفوعات والتقنيات المالية والارتقاء بالخدمات المقدمة في كل ما يتعلق بهذا القطاع الحيوي والوصول بها إلى أعلى معايير التطور نحو اقتصاد قوي ومزدهر.

وتقوم سكاي باند بتصميم حلول ذكية مخصصة لتلبية احتياجات عملائها ضمن أعلى معايير الدقة والجودة في مجال التكنولوجيا والتقنية المالية، ويشمل ذلك تخطيط استمرارية الأعمال وخدمات المدفوعات عبر نقاط البيع وغيرها العديد من الخدمات المتطورة والتي تواكب متغيرات العصر ضمن خطط واستراتيجيات وتحت إشراف البنك المركزي السعودي "ساما".

ومن المقرر أن تستكمل سكاي باند ضمن خططها التوسعية بتقديم المزيد من الخدمات الحيوية من خلال فريق عمل متخصص في المجالات التي تعنى بالتقنية المالية ومنظومة الدفع في المملكة العربية السعودية.