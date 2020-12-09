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هيونداي الكورية تفوز بعقد لتصدير 70 حفارة إلى السعودية

حفارات هيونداي الكورية الجنوبية لمعدات البناء
حفارات هيونداي الكورية الجنوبية لمعدات البناء
اقتصاد السعودية

هيونداي الكورية تفوز بعقد لتصدير 70 حفارة إلى السعودية

بقيمة 5.8 مليون دولار

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة هيونداي لمعدات البناء الكورية الجنوبية التابعة لمجموعة هيونداي للصناعات الثقيلة، اليوم الأربعاء، عن فوزها بعقد قيمته 5.8 مليون دولار لإمداد السعودية بـ 70 حفارة.

وبحسب الشركة، فإن الحفارات تستخدم في عملية البناء لخطوط أنابيب الغاز في منطقة المدينة المنورة، غرب السعودية في النصف الأول من العام المقبل.

وكانت مبيعات هيونداي في الأسواق الناشئة مثل روسيا والشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، شهدت تعافياً سريعاً لتصل إلى 100 مليون دولار في الربع الثالث من العام الجاري، بعد تراجعها إلى 60 مليون دولار في الربع الثاني من ذات العام، نقلاً عن وكالة يونهاب للأنباء الكورية.

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وفي سياق متصل، قالت شركة هيونداي لمعدات البناء، إنها فازت بعقد قيمته 35 مليون دولار لإمداد روسيا بـ 345 وحدة بما فيها 80 حفارة ضخمة، لتمثل أكثر من 40% من مبيعاتها في روسيا خلال العام الماضي.

وسيتم توفير المعدات عبر شركة الطاقة الروسية غازبروم وغيرها في روسيا بحلول النصف الأول من العام المقبل.

وقال مسؤول في الشركة إن الأسواق الناشئة على رأسها روسيا والشرق الأوسط التي شهدت تراجعا حادا في الطلب على معدات البناء حتى الربع الثاني من هذا العام بسبب انتشار كورونا عالميا، تشهد انتعاشا بداية من الربع الثالث.

وأضاف أن الطلب على معدات البناء قد يشهد زيادة أكثر مما كان في الماضي، مع تراجع الغموض الناتج عن كورونا وجهود الدول لتحفيز اقتصادها.

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