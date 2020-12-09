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"الدانوب" التابعة لـ"بن داود" تتوسع خارجياً لأول مرة في البحرين

بن داود مناسبة
شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات "الدانوب"
سوق السعودية

"الدانوب" التابعة لـ"بن داود" تتوسع خارجياً لأول مرة في البحرين

دخلت في عقد إیجار للموقع المختار للهايبر ماركت

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة بن داود القابضة، أن شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات "الدانوب" التابعة والمملوكة لها بنسبة 99%، قررت البدء في افتتاح أول فرع لها خارج حدود السعودية، في مملكة البحرين.

وقالت في بيان للسوق المالية "تداول"، اليوم الأربعاء، إن تكلفة المشروع تقارب 30 مليون ريال، تمول ذاتيا.

وأضافت أن شركة "الدانوب" دخلت في عقد إیجار للموقع المختار للهايبر ماركت مع شركة لاما العقارية وتمثلها شركة عقارات السیف، إحدى شركات التطوير العقاري في مملكة البحرين، للبدء في العمل على افتتاح فرعھا الواقع في مشروع لیوان بمنطقة الھملة بالمحافظة الشمالية في مملكة البحرين.

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وبلغت المساحة المتعاقد علیھا لفرع الدانوب في مشروع لیوان 5305 متر مربع.

وتوقعت بدء الفرع التشغيل التجاري في الربع الرابع من العام 2021، وأن يكون له تأثير إيجابي على شركة "الدانوب" مع بدء تشغيله تجارياً.

وأوضحت أنه سيتم افتتاح الفرع بعد أخذ الموافقات اللازمة من السلطات المختصة في مملكة البحرين.

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