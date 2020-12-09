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تراجع أرباح عطاء التعليمية 70% بالربع الأول لـ4.9 مليون ريال

عطاء التعليمية
شعار عطاء التعليمية
سوق السعودية

تراجع أرباح عطاء التعليمية 70% بالربع الأول لـ4.9 مليون ريال

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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تراجع صافي أرباح شركة عطاء التعليمية بنسبة 69.7% بالربع الأول المنتهي في 31 أكتوبر 2020، ليصل إلى 4.92 مليون ريال، مقارنة بنحو 16.25 مليون ريال صافي ربح بالربع المماثل من السنة المالية السابقة.

وتراجع صافي أرباح الشركة بنسبة 83.6% في الربع الأول من السنة المالية للشركة، مقارنة بصافي ربح بلغ 29.9 مليون ريال في الربع الرابع من السنة المالية السابقة.

تبدأ السنة المالية للشركة في مطلع أغسطس من كل عام، حتى نهاية يوليو من العام التالي.

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وقالت عطاء التعليمية في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، إن تراجع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي يعود إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 25% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي نتيجة منح خصومات إضافية بسبب تعليق الدراسة في المدارس، واستمرار التعليم عن بعد؛ وبلغت الزيادة في هذه الخصومات 108% عن الربع المماثل من العام الماضي، وكذلك بسبب انخفاض أعداد الطلاب بنسبة 8% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

وأشارت إلى تأثر صافي الربح، بسبب انخفاض الإيرادات الأخرى بنسبة 44% والعائد إلى توقف الأنشطة الطلابية ودروس التقوية الإضافية وعدم تشغيل المقاصف نتيجة إغلاق المدارس بسبب الجائحة العالمية.

وبحسب بيانات الشركة، بلغت الإيرادات نحو 61.23 مليون ريال بالربع الأول المنتهي في 31 أكتوبر الماضي، مقارنة بنحو 81.1 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

كان صافي ربح عطاء التعليمية قد تراجع بنسبة 8.4% خلال السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2020، ليصل إلى 75.8 مليون ريال، مقارنة بنحو 82.7 مليون ريال في السنة المالية السابقة لها.

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