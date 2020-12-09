رفعت شركة "دوور داش" تسعير أسهمها إلى 102 دولارا للسهم، قبل يوم واحد من الطرح العام المرتقب لأسهمها في البورصات الأميركية.

ويتجاوز السعر الجديد النطاق السعري للسهم، الذي يتراوح بين 90 إلى 95 دولارا للسهم الواحد. والذي تم رفعه أيضا من قبل مع ارتفاع الطلب.

وسيسمح التسعير الجديد للشركة بجمع 3.4 مليار دولار من خلال الاكتتاب، وسيرفع تقييم الشركة ليتجاوز 34 مليار دولار. كما ستصبح أكبر شركة لتوصيل الطعام إلى المنازل من حيث القيمة السوقية على الإطلاق.

ويمثل هذا بالنسبة إلى شركة "دوور داش" أكثر من ضعف التقييم الخاص الذي بلغته في جولة جمع للأموال في شهر يونيو، بعدما استفادت من الطفرة في طلبات الطعام التي يتم توصيلها إلى المنازل والتي غذتها الجائحة.

وسيضع التقييم الأخير اكتتاب "دوور داش"من ضمن أكبر 5 طروحات أولية خلال العام الحالي.