  • مباشر
اللغة

"دوور داش" ترفع تسعير أسهمها إلى 102 دولار للسهم

وول ستريت

"دوور داش" ترفع تسعير أسهمها إلى 102 دولار للسهم

تسعير سهم "دوور داش" الجديد يقيم الشركة بـ 34.2 مليار دولار

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

رفعت شركة "دوور داش" تسعير أسهمها إلى 102 دولارا للسهم، قبل يوم واحد من الطرح العام المرتقب لأسهمها في البورصات الأميركية.

ويتجاوز السعر الجديد النطاق السعري للسهم، الذي يتراوح بين 90 إلى 95 دولارا للسهم الواحد. والذي تم رفعه أيضا من قبل مع ارتفاع الطلب.

وسيسمح التسعير الجديد للشركة بجمع 3.4 مليار دولار من خلال الاكتتاب، وسيرفع تقييم الشركة ليتجاوز 34 مليار دولار. كما ستصبح أكبر شركة لتوصيل الطعام إلى المنازل من حيث القيمة السوقية على الإطلاق.

تطبيق شركة Airbnb
تطبيق شركة Airbnb

ويمثل هذا بالنسبة إلى شركة "دوور داش" أكثر من ضعف التقييم الخاص الذي بلغته في جولة جمع للأموال في شهر يونيو، بعدما استفادت من الطفرة في طلبات الطعام التي يتم توصيلها إلى المنازل والتي غذتها الجائحة.

وسيضع التقييم الأخير اكتتاب "دوور داش"من ضمن أكبر 5 طروحات أولية خلال العام الحالي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

بالصور..مفاجأة غير سارة لركاب سفينة سياحية في سنغافورة! بالصور..مفاجأة غير سارة لركاب سفينة سياحية في سنغافورة!
تفاصيل استئصال 18 كغم لورم خبيث من بطن مريض في مكة تفاصيل استئصال 18 كغم لورم خبيث من بطن مريض في مكة

الأكثر قراءة

طهران تورط دمشق.. طهران تورط دمشق.. "عليكم مواجهة إسرائيل في الجولان"
مخرج متهم بالتحرش.. وبيان عاجل من مهرجان القاهرة السينمائي مخرج متهم بالتحرش.. وبيان عاجل من مهرجان القاهرة السينمائي
مستشار بايدن للأمن القومي: سنعود للاتفاق النووي مع إيران مستشار بايدن للأمن القومي: سنعود للاتفاق النووي مع إيران
مسؤول إيراني: اعتقال بعض المشاركين في قتل فخري زاده مسؤول إيراني: اعتقال بعض المشاركين في قتل فخري زاده
السيسي: يجب معاقبة الدول التي تمول وتسلح المنظمات الإرهابية السيسي: يجب معاقبة الدول التي تمول وتسلح المنظمات الإرهابية
آثار رصاص ونيكل في دم مئات الهنود المصابين بمرض مجهول آثار رصاص ونيكل في دم مئات الهنود المصابين بمرض مجهول

قبل أن تذهب

بايدن: العودة إلى الاتفاق النووي السابق مع إيران صعبة
بايدن: العودة إلى الاتفاق النووي السابق مع إيران صعبة

اكتشف المزيد