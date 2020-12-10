  • مباشر
اللغة

تحسبا لركود جديد.. المركزي الأوروبي يقر مزيداً من التيسير النقدي

المركزي الأوروبي
رفع المركزي الأوروبي برنامج شراء السندات المرتبط بالوباء 500 مليار يورو
اقتصاد أوروبا

تحسبا لركود جديد.. المركزي الأوروبي يقر مزيداً من التيسير النقدي

متابع الغاء المتابعة

فرانكفورت – رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قرر البنك المركزي الأوروبي تيسير السياسة النقدية من جديد، اليوم الخميس، ليساعد اقتصاد منطقة اليورو على مواجهة الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا التي من شبه المؤكد أنها تدفع إلى ركود آخر في الربع الحالي من العام.

وزاد البنك المركزي الحجم الإجمالي لبرنامج شراء السندات المرتبط بالوباء 500 مليار يورو إلى 1.85 تريليون يورو ومدد أجله 9 أشهر حتى مارس آذار 2022 بهدف إبقاء تكاليف اقتراض الحكومات والشركات عند مستويات قياسية منخفضة.

وقال البنك في بيان "مازالت الضبابية كثيفة، ومنها ما يتعلق بديناميات الجائحة وتوقيت طرح اللقاحات".

وأضاف "سنواصل أيضا متابعة التطورات في أسعار الصرف من حيث تداعياتها المحتملة على مسار التضخم في الأجل المتوسط".

وأبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستويات بالغة التدني لكنه أبقى على تعهده القائم منذ وقت طويل بخفضها مجددا إذا لزم الأمر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

شاهد نائب وزير يفشل بأداء القسم أمام الرئيس فيطرده ويعيّن آخر  شاهد نائب وزير يفشل بأداء القسم أمام الرئيس فيطرده ويعيّن آخر 
خامنئي يعزي ميتة في ميت.. وسخرية على مواقع التواصل خامنئي يعزي ميتة في ميت.. وسخرية على مواقع التواصل

الأكثر قراءة

صور أقمار صناعية.. إيران تحوّل صور أقمار صناعية.. إيران تحوّل "جبالها" لمفاعلات نووية
دبي تعفي مسافري 6 دول من فحص كورونا المسبق دبي تعفي مسافري 6 دول من فحص كورونا المسبق
حادث مأساوي بالأردن.. ضربوا الصبي بآلة حادة في الرأس حادث مأساوي بالأردن.. ضربوا الصبي بآلة حادة في الرأس
موقع خامنئي يفضح أحد محققي الحرس الثوري موقع خامنئي يفضح أحد محققي الحرس الثوري
بعد انتكاسات..فايزر: واثقون من لقاحنا ولا يُعطى لهؤلاء! بعد انتكاسات..فايزر: واثقون من لقاحنا ولا يُعطى لهؤلاء!
لصوص نهبوا طائرة مخصصة لحماية بوتين من القنابل النووية لصوص نهبوا طائرة مخصصة لحماية بوتين من القنابل النووية

قبل أن تذهب

أبرز تجاوزات إيران النووية
أبرز تجاوزات إيران النووية

اكتشف المزيد