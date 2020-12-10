أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، اليوم الخميس، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "دل تكنولوجيز" المدرجة في بورصة نيويورك برمز "DELL" يتشارك بموجبها الطرفان الخبرات والمعرفة في مجال التقنيات الناشئة لتعزيز التنمية المشتركة لمشاريع الهندسة والتقنية في السعودية.

وقالت "سدايا" في بيان، إنه بموجب مذكرة التفاهم الجديدة، ستقوم "دل تكنولوجيز" بتزويد الهيئة بالخدمات الاستشارية لمساعدتها في الاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي والسحابة، وتحليل البيانات وتخزين بيانات المؤسسات وغير ذلك من أجل دعم رحلة التحول الرقمي الخاصة بها.

ويتضمن الاتفاق أيضا، تبادل أفضل الممارسات والخبرات في الصناعة اللازمة لتطوير مشاريع متكاملة تخدم الاحتياجات التقنية لكيانات القطاع العام في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

جرى توقيع المذكرة أثناء انعقاد "أسبوع جيتكس للتقنية 2020" في الإمارات. وأقرت السعودية مؤخراً، الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

وتعليقاً على الاتفاق، قال مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام الوقيت: "يكمن الابتكار في صميم كل ما نقوم به في "سدايا" ونحن متحمسون لاستكشاف فرص النمو التي ستقدمها الثورة الصناعية الرابعة، ونسعى باستمرار لتقديم منتجات وخدمات تتمحور حول التقنيات الناشئة".