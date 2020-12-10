قالت مصادر إن أوصياء مستشفى "إن إم سي هيلث" يستطلعون مدى اهتمام مشترين محتملين لنشاط الشركة في الإمارات في صفقةٍ قد تصلُ قيمتها إلى مليار دولار.

ووفقاً لما ذكرته وكالة أنباء رويترز، فقد أضافت المصادر أن بنك "بيريلا واينبرج بارتنرز" أرسل إعلانا تمهيديا قبل حوالي أسبوع عن مزاد واسع النطاق، يتضمن أعمال الشركة في الإمارات وسلطنة عُمان ومستشفى الزهراء في الشارقة ومركز فقيه للإخصاب وكوزمي سيرج.

ويُشار إلى أن تقديم عروض إبداء الاهتمام سيكون في موعد أقصاه يوم 15 ديسمبر المُقبل الجاري.

ومن الجدير بالذكر أن مقرضي شركة "إن م سي" يريدون الحصول على تقدير مبكر للتقييم من أجل تكوين فكرة عامة سريعة قبل الشروع في عملية بيع رسمية.

وأوضحت الشركة أن الأوصياء سوف يعرضون خيارين على دائني "إن إم سي" بحلول فبراير من عام 2021، وهما بيع الأصول أو إعادة تنظيم النشاط.

ويتعين في حينها على المقرضين التصويت بحلول أبريل من العام المُقبل. للخيار الذي يريدونه.

وأعلنت شركة إن إم سي في شهر مارس/آذار من العام الجاري أن ديونها تقدر بنحو 6.6 مليار دولار، بما في ذلك سندات قابلة للتحويل بقيمة 360 مليون دولار وصكوك بقيمة 400 مليون دولار، وتشمل قائمة الدائنين 80 مؤسسة مالية محلية وإقليمية ودولية.