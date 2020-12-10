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سوفت بنك يربح 11 مليار دولار من قفزة سهم "دور داش"

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سوفت بنك يربح 11 مليار دولار من قفزة سهم "دور داش"

11 مليار دولار أرباحاً دفترية لصالح سوفت بنك بعد إتمام طرح DOORDASH

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العربية.نت

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في الأسواق العالمية، سجلت مجموعة SOFTBANK أرباحا دفترية تجاوزت 11 مليار دولار بعد إتمام الطرح الأولي لشركة ومنصة توصيل الطعام "دور داش" DOORDASH في بورصة نيويورك يوم أمس.

وأغلق سهم DOORDASH على ارتفاع بأكثر من 85% عند 189 دولارا للسهم في أول أيام تداوله، ليحقق ثالث أكبر قفزة خلال العام الحالي، في الولايات المتحدة لطرح عام أولي.

ونتيجة لذلك ارتفع سهم مجموعة SOFTBANK بنسبة 13% في تعاملات الأسواق الآسيوية وهو أكبر ارتفاع للسهم منذ مارس ليصل إلى أعلى مستوياته في 20 عاما.

وتمتلك سوفت بنك نسبة 20% من DOORDASH.

ورفعت شركة "دوور داش" تسعير أسهمها إلى 102 دولارا للسهم، قبل يوم واحد من الطرح العام المرتقب لأسهمها في البورصات الأميركية.

ويتجاوز السعر الجديد النطاق السعري للسهم، الذي يتراوح بين 90 إلى 95 دولارا للسهم الواحد. والذي تم رفعه أيضا من قبل مع ارتفاع الطلب.

وسيسمح التسعير الجديد للشركة بجمع 3.4 مليار دولار من خلال الاكتتاب، وسيرفع تقييم الشركة ليتجاوز 34 مليار دولار. كما ستصبح أكبر شركة لتوصيل الطعام إلى المنازل من حيث القيمة السوقية على الإطلاق.

وأصبحت DOORDASH شركة توصيل الطعام العملاقة محور حديث أسواق المال مع قفزة قيمتها السوقية فوق 60 مليار دولار أي ضعف القيمة قبل الإدراج والتي كانت 30 مليار دولار.

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