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ارتفاع سهم "الصمعاني" في أولى تداولاته بالسوق السعودية الرئيسية

سوق السعودية

ارتفاع سهم "الصمعاني" في أولى تداولاته بالسوق السعودية الرئيسية

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دبي - العربية.نت

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ارتفع سهم شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية، اليوم الخميس، بنسبة 9.96% عند سعر 271.6 ريال خلال التعاملات المبكرة، في أولى تداولاته بسوق الأسهم السعودية الرئيسية.

وكانت السوق المالية السعودية "تداول"، أعلنت في بيان سابق، عن إدراج وبدء تداول سهم "الصمعاني" اليوم الخميس، بالرمز (1832) في قطاع الخدمات التجارية والمهنية على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10%.

ويبلغ رأسمال "الصمعاني" نحو 25 مليون ريال، بعدد 2.5 مليون سهم.

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وأوقفت تداول أسهم "الصمعاني" ابتداءً من يوم الأحد 6 ديسمبر 2020، للبدء بإجراءات الانتقال، وذلك لمدة لا تزيد عن خمس جلسات تداول.

وكشفت البيانات المالية السابقة لشركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية عن تحولها للربحية خلال الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020.

وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 1.2 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 622 ألف ريال في الفترة المُقابلة من العام 2019.

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