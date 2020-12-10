  • مباشر
اللغة

العقارية السعودية تخفض رأسمال "الوديان" لـ100 مليون ريال

مشروع الوديان
مشروع الوديان التابعة للعقارية السعودية
سوق السعودية

العقارية السعودية تخفض رأسمال "الوديان" لـ100 مليون ريال

من 2.85 مليار ريال

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت الشركة العقارية السعودية، موافقة وزارة التجارة على تخفيض رأسمال شركة الوديان التابعة لها، من 2.85 مليار ريال إلى 100 مليون ريال.

وقالت "العقارية" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس، إن التخفيض عبر إلغاء 275.3 مليون سهم.

ويتوزع رأسمال شركة الوديان بعد التعديل على 10 ملايين سهم بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم، وجميعها أسهم عادية نقدية مدفوعة بالكامل ومودعة في حساب الشركة.

هاتف روسي جديد يتحدى قصص خاصة تكنولوجيا هاتف روسي جديد يتحدى "أيفون" سيتم تصنيعه عبر هذه الشركة

وأشارت إلى أن الوزارة وافقت على تعديل المادة 7 من النظام الأساسي والمتعلقة برأس المال ليصبح 100 مليون ريال، ووافقت على تعديل المادة 8 بشأن اكتتاب المالك شركة العقارية السعودية في كامل أسهم شركة الوديان.

وأوضحت العقارية السعودية أنه لا يوجد أثر مالي عليها نتيجة للتعديل.

يذكر أن العقارية السعودية قد أطلقت في أغسطس 2018، مشروع "الوديان" بتكلفة 10 مليارات ريال للمرحلة الأولى، وأعلنت في ديسمبر 2018، عن زيادة رأسمال شركة "الوديان" ليصبح 2.85 مليار ريال بدلاً من مليار ريال، موزعة على 285.3 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم.

وتوزع رأس المال على حصة نقدية بلغت 250 مليون ريال مدفوعة بالكامل، وحصة عينية تمثل ثمن أرض مشروع الوديان بنحو 2.6 مليار ريال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

شاهد نائب وزير يفشل بأداء القسم أمام الرئيس فيطرده ويعيّن آخر  شاهد نائب وزير يفشل بأداء القسم أمام الرئيس فيطرده ويعيّن آخر 
خامنئي يعزي ميتة في ميت.. وسخرية على مواقع التواصل خامنئي يعزي ميتة في ميت.. وسخرية على مواقع التواصل

الأكثر قراءة

صور أقمار صناعية.. إيران تحوّل صور أقمار صناعية.. إيران تحوّل "جبالها" لمفاعلات نووية
دبي تعفي مسافري 6 دول من فحص كورونا المسبق دبي تعفي مسافري 6 دول من فحص كورونا المسبق
حادث مأساوي بالأردن.. ضربوا الصبي بآلة حادة في الرأس حادث مأساوي بالأردن.. ضربوا الصبي بآلة حادة في الرأس
موقع خامنئي يفضح أحد محققي الحرس الثوري موقع خامنئي يفضح أحد محققي الحرس الثوري
بعد انتكاسات..فايزر: واثقون من لقاحنا ولا يُعطى لهؤلاء! بعد انتكاسات..فايزر: واثقون من لقاحنا ولا يُعطى لهؤلاء!
لصوص نهبوا طائرة مخصصة لحماية بوتين من القنابل النووية لصوص نهبوا طائرة مخصصة لحماية بوتين من القنابل النووية

قبل أن تذهب

أبرز تجاوزات إيران النووية
أبرز تجاوزات إيران النووية

اكتشف المزيد