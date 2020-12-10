أعلنت الشركة العقارية السعودية، موافقة وزارة التجارة على تخفيض رأسمال شركة الوديان التابعة لها، من 2.85 مليار ريال إلى 100 مليون ريال.

وقالت "العقارية" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس، إن التخفيض عبر إلغاء 275.3 مليون سهم.

ويتوزع رأسمال شركة الوديان بعد التعديل على 10 ملايين سهم بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم، وجميعها أسهم عادية نقدية مدفوعة بالكامل ومودعة في حساب الشركة.

وأشارت إلى أن الوزارة وافقت على تعديل المادة 7 من النظام الأساسي والمتعلقة برأس المال ليصبح 100 مليون ريال، ووافقت على تعديل المادة 8 بشأن اكتتاب المالك شركة العقارية السعودية في كامل أسهم شركة الوديان.

وأوضحت العقارية السعودية أنه لا يوجد أثر مالي عليها نتيجة للتعديل.

يذكر أن العقارية السعودية قد أطلقت في أغسطس 2018، مشروع "الوديان" بتكلفة 10 مليارات ريال للمرحلة الأولى، وأعلنت في ديسمبر 2018، عن زيادة رأسمال شركة "الوديان" ليصبح 2.85 مليار ريال بدلاً من مليار ريال، موزعة على 285.3 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم.

وتوزع رأس المال على حصة نقدية بلغت 250 مليون ريال مدفوعة بالكامل، وحصة عينية تمثل ثمن أرض مشروع الوديان بنحو 2.6 مليار ريال.