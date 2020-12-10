أعلنت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "میدغلف"، اليوم الخميس، عن حصولها على موافقة البنك المركزي السعودي "ساما"، بتخفيض رأسمالها بمبلغ 100 مليون ريال.

كان مجلس إدارة الشركة قد أوصى في وقت سابق، للجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس مال الشركة ومن ثم زيادته، وذلك لإعادة هيكلة رأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة.

وسيبلغ رأس المال بعد التخفيض 700 مليون ريال، حيث كان قبل التخفيض 800 مليون ريال بنسبة تخفيض في رأس المال 12.5%، وسيبلغ عدد الأسهم بعد التخفيض 70 مليون سهم، بعد أن كانت قبل التخفيض 80 مليون سهم.

كما قرر المجلس في ذات الاجتماع الموافقة على تعيين شركة الأهلي المالية كمستشار مالي بخصوص تخفيض وزيادة رأس المال، كما سيتم الإعلان فى حينه عن تقديم ملف طلب تخفيض رأس مال الشركة إلى هيئة السوق المالية للحصول على موافقتها.

وأوصى مجلس إدارة الشركة في نفس الاجتماع للجمعية العامة غير العادية وبعد الانتهاء من عملية تخفيض رأس المال، بزيادة رأس مال الشركة بقيمة 350 مليون ريال من خلال طرح أسهم حقوق أولوية.

تهدف الشركة بشكل أساسي من زيادة رأس المال إلى تعزيز هامش الملاءة للشركة ودعم عمليات التوسع في نشاطها.