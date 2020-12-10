تراجعت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس" عن شراء حصة تعادل 75% من حصص رأسمال شركة بصمة للاستشارات وشركائها، وتأسيس شركة مختلطة ذات مسؤولية محدودة.

وقالت "إم آي إس" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس، إنه نظرا للتحديات اللوجستية التي تسببت بها جائحة فيروس كورونا المستجد فقد تعذر إمكانية إنهاء الإجراءات المرتبطة بالتسجيل خلال المدة المتفق عليها، ولذا اتفق الطرفان بالتراضي على إنهاء اتفاقية الاستحواذ بكامل بنودها وملحقاتها والتزاماتها والمخالصة النهائية بالتراضي دون أي تبعات مالية أو قانونية على أي طرف من الأطراف.

وأكد الطرفان على استمرار العمل في تعزيز التعاون بينهما على كافة المستويات وبما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية للشركة التي تهدف للمزيد من رفع مستوى التنافسية وكفاءة الأداء لأعمالها التشغيلية.

وكانت أرباح "المعمر لأنظمة المعلومات" قد ارتفعت بنسبة 56.4% خلال الربع الثالث من العام الجاري، لتصل إلى 22.5 مليون ريال مقابل 14.39 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.