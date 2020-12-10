  • مباشر
اللغة

كورونا يرفع خسائر جبل عمر 79% لـ 237 مليون ريال

جبل عمر
جبل عمر
سوق السعودية

كورونا يرفع خسائر جبل عمر 79% لـ 237 مليون ريال

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

زادت خسائر شركة جبل عمر للتطوير السعودية إلى 237 مليون ريال نهاية الفصل الثالث من العام الحالي مقارنة بـ 132.8 مليون ريال للفصل المماثل من العام الماضي، لتكون نسبة الزيادة في الخسائر 79%.

وأرجعت الشركة في بيان على موقع السوق المالية السعودية "تداول" أسباب هذه الزيادة في الخسائر الفصلية، إلى "انخفاض كبير في الإيرادات بسبب توقف تشغيل الفنادق والمراكز التجارية بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا".

كما أرجعت الزيادة في الخسائر إلى كل من "زيادة مخصصات خسائر الإئتمان المتوقعة" و"زيادة المصاريف الأخرى نتيجة انخفاض القيمة العادلة للاستثمار".

وأشارت الشركة إلى أن "النتائج السلبية قابلها جزئيا انخفاض في مصاريف البيع والتسويق والأعباء المالية".

وعلى فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، سجلت الشركة قفزة في خسائرها بنسبة 345% إلى 917.7 مليون ريال، لأسباب من بينها "زيادة الأعباء المالية بسبب انخفاض رسملة تكاليف الاقتراض، والتي تُعزى بشكل رئيسي إلى تعليق نشاط التطوير بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

شاهد نائب وزير يفشل بأداء القسم أمام الرئيس فيطرده ويعيّن آخر  شاهد نائب وزير يفشل بأداء القسم أمام الرئيس فيطرده ويعيّن آخر 
خامنئي يعزي ميتة في ميت.. وسخرية على مواقع التواصل خامنئي يعزي ميتة في ميت.. وسخرية على مواقع التواصل

الأكثر قراءة

صور أقمار صناعية.. إيران تحوّل صور أقمار صناعية.. إيران تحوّل "جبالها" لمفاعلات نووية
دبي تعفي مسافري 6 دول من فحص كورونا المسبق دبي تعفي مسافري 6 دول من فحص كورونا المسبق
آثار رصاص ونيكل في دم مئات الهنود المصابين بمرض مجهول آثار رصاص ونيكل في دم مئات الهنود المصابين بمرض مجهول
حادث مأساوي بالأردن.. ضربوا الصبي بآلة حادة في الرأس حادث مأساوي بالأردن.. ضربوا الصبي بآلة حادة في الرأس
موقع خامنئي يفضح أحد محققي الحرس الثوري موقع خامنئي يفضح أحد محققي الحرس الثوري
بعد انتكاسات..فايزر: واثقون من لقاحنا ولا يُعطى لهؤلاء! بعد انتكاسات..فايزر: واثقون من لقاحنا ولا يُعطى لهؤلاء!

قبل أن تذهب

أبرز تجاوزات إيران النووية
أبرز تجاوزات إيران النووية

اكتشف المزيد