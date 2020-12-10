زادت خسائر شركة جبل عمر للتطوير السعودية إلى 237 مليون ريال نهاية الفصل الثالث من العام الحالي مقارنة بـ 132.8 مليون ريال للفصل المماثل من العام الماضي، لتكون نسبة الزيادة في الخسائر 79%.

وأرجعت الشركة في بيان على موقع السوق المالية السعودية "تداول" أسباب هذه الزيادة في الخسائر الفصلية، إلى "انخفاض كبير في الإيرادات بسبب توقف تشغيل الفنادق والمراكز التجارية بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا".

كما أرجعت الزيادة في الخسائر إلى كل من "زيادة مخصصات خسائر الإئتمان المتوقعة" و"زيادة المصاريف الأخرى نتيجة انخفاض القيمة العادلة للاستثمار".

وأشارت الشركة إلى أن "النتائج السلبية قابلها جزئيا انخفاض في مصاريف البيع والتسويق والأعباء المالية".

وعلى فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، سجلت الشركة قفزة في خسائرها بنسبة 345% إلى 917.7 مليون ريال، لأسباب من بينها "زيادة الأعباء المالية بسبب انخفاض رسملة تكاليف الاقتراض، والتي تُعزى بشكل رئيسي إلى تعليق نشاط التطوير بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا".