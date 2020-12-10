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"الوطنية للبناء" تقترح زيادة رأسمالها لـ120 مليون ريال

الوطنية للبناء والتسويق
الشركة الوطنية للبناء والتسويق
سوق السعودية

"الوطنية للبناء" تقترح زيادة رأسمالها لـ120 مليون ريال

من خلال منح أسهم مجانية للمساهمين

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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دعا مجلس إدارة الشركة الوطنية للبناء والتسويق، مساهمي الشركة للتصويت على زيادة رأس المال عبر منح أسهم مجانية، في اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم 31 ديسمبر 2020، عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس، إن مجلس الإدارة أوصى بزيادة رأس المال لتصبح 120 مليون ريال، بدلاً من 60 مليون ريال.

ويصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 12 مليون سهم، بدلاً من 6 ملايين سهم قبل الزيادة.

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وأوضحت أن زيادة رأس المال تكون من خلال منح أسهم مجانية للمساهمين من الاحتياطيات الأخرى والأرباح المبقاة بما يعادل سهما لكل سهم مصدر وبنسبة 100% من رأس المال.

وتابعت: "في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأوضحت أنه في حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

هدف زيادة رأس المال

وذكرت الوطنية للبناء والتسويق، أن زيادة رأس المال تهدف إلى دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية والنشاطات المستقبلية للشركة مما يساهم في تحقيق معدلات نمو وتنوع في استثمارات الشركة بشكل جيد خلال الأعوام القادمة.

وكانت الشركة الوطنية للبناء والتسويق، قد أعلنت نهاية نوفمبر 2020، عن توقيع مذكرة تفاهم للاستحواذ على كامل حصص شركة أجيج لصناعة الصلب ومشتقاته والمقدرة بمبلغ 180 مليون ريال.

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