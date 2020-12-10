فرضت الهيئة الفرنسية الرقابية المعنية بخصوصية البيانات غرامة 100 مليون يورو (121 مليون دولار) على شركة غوغل التابعة لألفابت لانتهاكها قواعد البلاد الخاصة بملفات تعريف الارتباط التي تستخدم للأغراض الدعائية، وهي أعلى غرامة تفرضها الهيئة على الإطلاق.

وقالت اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات في بيان اليوم الخميس إنها غرمت أيضا عملاق التجارة الإلكترونية الأميركي أمازون 35 مليون يورو لانتهاك نفس القواعد.

وأوضحت في البيان أنها وجدت أن المواقع الإلكترونية الفرنسية بغوغل وأمازون لم تطلب موافقة زوارها أولا قبل حفظ ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالإعلانات على أجهزة الكمبيوتر.

وأضافت أن غوغل وأمازون لم تقدما أيضا معلومات واضحة لمستخدمي الإنترنت عن الكيفية التي تنويان بها استخدام هذه الملفات ولا كيف يمكن لمرتادي المواقع الإلكترونية الفرنسية رفض استخدامها.

وكانت الغرامة القياسية السابقة للجنة قد استهدفت أيضا عملاق التكنولوجيا الأميركي غوغل لانتهاكه قواعد خصوصية البيانات في الاتحاد الأوروبي وبلغت 50 مليون يورو. ولم ترد أمازون وغوغل بعد على طلبات للتعقيب.