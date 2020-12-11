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سوناطراك توقع مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة مع إيني

سوناطراك
شركة الطاقة الوطنية الجزائرية سوناطراك
شركات

سوناطراك توقع مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة مع إيني

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الجزائر - رويترز

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قالت شركة الطاقة الوطنية الجزائرية سوناطراك، إنها وقعت مذكرة تفاهم مع شركة النفط الإيطالية العملاقة إيني لتعزيز الشراكة بينهما في مجالات التنقيب والإنتاج بمنطقة حوض بركين المهمة.

وتعتبر الجزائر عضوا في أوبك وموردا رئيسيا للغاز إلى أوروبا، وقد وافقت العام الماضي على قانون جديد للطاقة يستهدف تحسين مناخ الاستثمار لديها بعد تراجع في الإنتاج والصادرات.

وقالت سوناطراك في بيان إن المذكرة تستهدف "رسم خارطة طريق تحدد الخطوات اللازم اتباعها لغاية إبرام عقد أو أكثر تحت غطاء الإطار القانوني والتنظيمي الجديد".

ووقع الوثيقة في الجزائر توفيق حكار المدير العام لسوناطراك وكلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لإيني اللذان أكدا "التزامهما بتنفيذ برنامج طموح لتعزيز أنشطة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في حوض بركين"، بحسب البيان.

وأضاف أن حكار وديسكالزي بحثا كذلك التدريب في أنشطة النفط والغاز والتطوير ومصادر الطاقة الجديدة.

وتعتبر إيني شركة النفط والغاز الأجنبية الرئيسية في الجزائر، وتعمل هناك منذ 1981.

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