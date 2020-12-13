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"أرامكو" تسعى لجمع 10 مليارات دولار من بيع حصص في وحدات تابعة

أرامكو السعودية مناسبة جديد
شعار شركة أرامكو
أرامكو

"أرامكو" تسعى لجمع 10 مليارات دولار من بيع حصص في وحدات تابعة

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دبي - العربية.نت

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قالت وكالة بلومبيرغ إن شركة "أرامكو السعودية" تسعى لبيع حصص في أصول تابعة، لجمع ما يصل إلى 10 مليارات دولار.

وأشارت مصادر إلى أن "أرامكو" عينت شركة موليس "Moelis" لترتيب بيع حصص في شركاتها التابعة، والتي قد تتضمن بيع حصص في خطوط الأنابيب التابعة للشركة.

وأعلنت الشركة أنها تسعى لخفض مستوى الديون في أعقاب صفقة الاستحواذ على " سابك" التي بلغت قيمتها 69 مليار دولار.

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وكانت قد أعلنت عن اكتمال إصدار سندات دولية بقيمة طرح بلغت 8 مليارات دولار توزعت على 40 ألف سند وصك.

وبلغ عائد الصك / السند 1.250% للسندات المستحقة خلال ثلاث سنوات، و1.625% للسندات المستحقة خلال خمس سنوات، و2.250% للسندات المستحقة خلال عشر سنوات، و3.250% للسندات المستحقة خلال 30 سنة، و3.500% للسندات المستحقة خلال 50 سنة.

وكانت "أرامكو" قد اختارت بنوك سيتي غروب إنك، وإتش إس بي سي القابضة، وجي بي مورغان تشيس وشركاه، ومورغان ستانلي، وشركة الأهلي كابيتال التي تتخذ من الرياض مقراً لها للترويج للسندات.

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