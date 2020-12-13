قال العضو المنتدب في شركة إعمار العقارية، محمد علي العبار، اليوم الأحد، في أولى تصريحاته بعد تخليه عن منصب رئيس الشركة، إنه سيواصل العمل التنفيذي الإداري والمضي في تطوير الشركة للاستمرار في نجاحاتها خلال السنوات الماضية بغض النظر عن المسمى الوظيفي.

وقرر رئيس مجلس إدارة ومؤسس شركة إعمار العقارية، محمد علي العبار، التخلي عن منصبه "التاريخي"، ليتفرغ لأمور الإدارة التنفيذية والمتابعة اليومية لشؤون الشركة، بعد انتخابه عضواً منتدباً.

وأضاف العبار أن التغييرات الجديدة في الشركة جاءت امتثالاً لدليل حوكمة الشركات المساهمة العامة التي تحظر الجمع بين موقع رئيس مجلس الإدارة وأي وظيفة تنفيذية في الشركة، نقلاً عن صحيفة "الإمارات اليوم".

وتابع: "لما لهذا القرار من إيجابيات، فإني أمتثل له".

إلى ذلك، قال العبار إن نجاح "إعمار" وصعودها وأن تكون عند حسن ظن المساهمين فيها، يشكل أولوية كبرى بالنسبة له، بعيداً عن أية مسميات وظيفية، مضيفاً: "لذلك لن نتوانى عن خدمة الشركة والاستمرار في مسيرة تطويرها عبر العمل التنفيذي لضمان بقائها عند مستويات متقدمة من التطوير وتحقيق الربحية".

وأشار العبار إلى أن "إعمار" سبق وأعلنت إلغاء المسميات الوظيفية فيها، وذلك منعاً لانشغال الموظفين بأية أمور تكميلية قد تعيقهم عن العمل والتطوير وتحقيق النجاح، مؤكداً أن هذا القرار شمله أيضاً كرئيس مجلس الإدارة، لذلك فالتغيير الجديد جاء مواكباً لهذا التوجه، وهو لا يعني ابتعاده عن الشركة بقدر ما يعني التزامه التام بتطوير العمل وتكريس نجاح "إعمار" خلال الفترة المقبلة التي تعد من أصعب الفترات التي تمر على القطاع العقاري العالمي بشكل عام.

وقالت الشركة في بيان لسوق دبي، اليوم الأحد، إن مجلس الإدارة انتخب في اجتماعه يوم الخميس الماضي، محمد علي العبار عضواً منتدباً للشركة، وانتخب جمال بن ثنيه رئيساً لمجلس الإدارة وأحمد جاوه نائباً لرئيس المجلس.

وأوضحت أن القرار بناء على طلب العبار موافقة المجلس وحرصه على الامتثال لأحكام دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، والتي تحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي وظيفة تنفيذية بالشركة.