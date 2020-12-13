قرر رئيس مجلس إدارة ومؤسس شركة إعمار العقارية، المدرجة في سوق دبي، التخلي عن منصبه "التاريخي"، ليتفرغ لأمور الإدارة التنفيذية والمتابعة اليومية لشؤون الشركة.

وقالت الشركة في بيان لسوق دبي، اليوم الأحد، إن مجلس الإدارة انتخب في اجتماعه يوم الخميس الماضي، محمد علي العبار عضواً منتدباً للشركة، وانتخب جمال بن ثنيه رئيساً لمجلس الإدارة وأحمد جاوه نائباً لرئيس المجلس.

وأوضحت أن القرار بناء على طلب العبار موافقة المجلس وحرصه على الامتثال لأحكام دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، والتي تحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي وظيفة تنفيذية بالشركة.

وفي تلك الأثناء تراجع سهم إعمار العقارية بنسبة 0.27% إلى سعر 3.59 درهم، بعد أن لامس في مستهل التعاملات أعلى مستوى منذ فبراير الماضي، عند سعر 3.62 درهم، وبلغت قيمة التداولات على السهم 13.98 مليون درهم، عبر التداول على نحو 3.89 مليون سهم.

ويأتي ترك "العبار" لمنصبه التاريخي كمؤسس ورئيس لشركة إعمار العقارية، بعد أيام قليلة على آخر تصريحات له، وفقاً لما ذكرته "بلومبيرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت"، الأسبوع الماضي، وقال فيها: "لم نعد نبني"، مُضيفاً: "قررت الجهات الحكومية وقف مشاريع التطوير العقاري الجديدة منذ ما يقرب من عام، لكن كورونا بالتأكيد كبح جماح التطوير".

إلا أن محمد العبار، عاد ليؤكد التزام الشركة بإنجاز مشاريعها العمرانية المعلنة في دبي، مشدداً على حرصها التام على تسليم الوحدات السكنية والتجارية للمستثمرين وفق المواعيد المحددة لإنجاز تلك المشروعات.

وأوضح أن إعمار، مثل معظم الشركات الكبرى، اتخذت إجراءات بالتزامن مع الأزمة، مشيراً إلى أن الأعمال تمضي قدماً في مشاريع الشركة ولا سيما مشروع خور دبي، ومشروع إعمار بيتش فرونت (نخلة جميرا) ومشاريع أخرى في دبي مارينا وغيرها.