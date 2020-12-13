أعلنت شركة جبل عمر للتطوير عن توقيع عقد بيع قطعة أرض في مشروعها الواقع بمدينة مكة المكرمة لصالح شركة استثمارية بقيمة 830 مليون ريال (221.3 مليون دولار)، بالإضافة إلى تحمل المشتري ضريبة التصرفات العقارية.

وقالت شركة جبل عمر في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد، إن الشروط الرئيسية للصفقة تتضمن إفراغ صك ملكية الأرض لدى كاتب عدل لصالح المشتري، وتوفير طريق للمعدات أثناء فترة التشييد، بالإضافة إلى إنهاء تنفيذ الطريق المتفق عليه.

وذكرت أن القيمة الدفترية للأرض بلغت 115.8 مليون ريال.

وتستهدف جبل عمر للتطوير من الصفقة دعم خططها الاستراتيجية لإعادة الهيكلة، وسيتم استخدام متحصلات البيع في تمويل مشاريع الشركة وتسيير أعمالها وإعادة هيكلة القروض القائمة، وفقا للبيان.

وتوقعت جبل عمر أن يكون للصفقة أثراً إيجابياً على النتائج المالية لها، فور إتمام عملية إفراغ الأرض لصالح المشتري.

وأضافت أن هذه الخطوة تعد أحد النتائج الإيجابية المثمرة لصدور الصك الموحد على كامل مساحة مشروع جبل عمر والذي أعلنت عنه الشركة على موقع تداول في تاريخ 19 يوليو 2020م. ويدعم صدور الصك الموحد الشركة في فرز قطع الأراضي والوحدات وتمكينها من الوصول إلى حلول مالية مستدامة تساعدها على تمويل مشاريعها وإعادة هيكلة التزاماتها وتحقيق العوائد المرجوة.