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نماء للكيماويات تعيد تشغيل مصانع مشروع حصاد بعد صيانة دورية 

نماء للكيماويات
مصنع تابع لشركة نماء للكيماويات
سوق السعودية

نماء للكيماويات تعيد تشغيل مصانع مشروع حصاد بعد صيانة دورية 

تكاليف الصيانة بلغت 5.5 مليون ريال

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة نماء للكيماويات عن الانتهاء الآمن من أعمال الصيانة الدورية المجدولة لمصانع مشروع حصاد التابع لشركة الجبيل للصناعات الكيماوية، وتشمل مصانع غاز الكلور وحامض الهيدروكلوريك وهيبوكلوريت الصوديوم والإيبكلورهيدرين وكلوريد الكالسيوم.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد، إنها بدأت أعمال تشغيل كافة المصنع والإنتاج قبل يوم 11 ديسمبر 2020، ماعدا مصنع الإيبكلورهيدرين والذي اكتملت أعمال الصيانة فيه اليوم، وسيبدأ التشغيل الليلة ومن المتوقع وصوله للتشغيل الكامل يوم 15 ديسمبر 2020.

وأضافت أن تكاليف الصيانة بلغت 5.5 مليون ريال، وهي الميزانية المعتمدة لأعمال الصيانة، ولا يوجد أي تغير طارئ على التكاليف المرتبطة بأعمال الصيانة.

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وأوضحت أن مصنع اللإيبكلورهيدرين احتاج لمزيد من الوقت أكثر مما هو مخطط له في الصيانة، بينما لا يتوقع أثراً مالياً سلبياً للتأخير في إعادة تشغيله لوجود مخزون كافٍ يغطي الاحتياجات.

وكانت نماء للكيماويات قد أوقفت مصانع مشروع حصاد في 19 نوفمبر 2020، لمدة 22 يوماً للقيام بأعمال الصيانة الدورية خلال فترة التوقف يتخللها إيقاف جزئي لمدة 5 أيام لمصانع الإيبوكسي، وذلك لإكمال صيانة أنظمة المنافع.

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