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هيئة الزكاة تطالب "ساسكو" بـ12 مليون ريال فروقات زكوية سابقة

ساسكو
محطة وقود تابعة لشركة ساسكو
سوق السعودية

هيئة الزكاة تطالب "ساسكو" بـ12 مليون ريال فروقات زكوية سابقة

من عام 2014 وحتى عام 2018

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دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو" عن تلقيها يوم الخميس الماضي من المستشار الزكوي للشركة ما يفيد تلقيه خطابات من الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية، بتعديل الإقرارات الزكوية المقدمة للفترة من عام 2014 وحتى عام 2018 والمطالبة بسداد فروقات زكوية عن السنوات المشار إليها بإجمالي مبلغ 12.33 مليون ريال.

وقالت "ساسكو" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد، إنها قدمت الإقرارات الزكوية ودفعت الزكاة عن تلك السنوات، استنادا إلى آلية احتساب المستشارين والمدققين الخارجيين لحسابات الزكاة.

وأضافت أنه يحق لها الاعتراض على تلك التعديلات خلال المدة النظامية وهي 60 يوماً من تاريخ استلام الخطابات، وعليه سوف تقوم الشركة برفع لائحة الاعتراض على تلك التعديلات خلال المدة النظامية، وسوف يتم تحديد الأثر المالي لاحقاً والإعلان عن أي مستجدات في هذا الشأن.

وكانت أرباح "ساسكو" قد ارتفعت بنسبة 34% إلى 17.4 مليون ريال في الربع الثالث، مقارنة بـ13 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وخلال فترة الـ9 أشهر، ارتفعت أرباح "ساسكو" بنسبة 11% إلى 30 مليون ريال، مقارنة بـ27 مليون ريال.

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