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"وفا للتأمين" تعتزم زيادة رأسمالها بـ 300 مليون ريال

وفا للتأمين
شركة وفا للتأمين في أحد المعارض
سوق السعودية

"وفا للتأمين" تعتزم زيادة رأسمالها بـ 300 مليون ريال

لتعزيز هامش الملاءة المالية وعودة الشركة لممارسة نشاطها

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين)، اليوم الأحد، عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن إجمالي المبلغ الذي تسعى الشركة الحصول عليه هو 300 مليون ريال.

وأضاف أن سبب طلب زيادة رأس المال، يعود إلى تعزيز هامش الملاءة المالية وعودة الشركة لممارسها نشاطها.

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وأوضحت أن الاحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسماؤهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.

وفي وقت سابق، أظهرت النتائج المالية الأولية للربع الثالث من عام 2019 عن تحقيق الشركة صافي خسائر قدرها 4 ملايين ريال.

وأشارت الشركة إلى أن خسائرها تراجعت بنحو 87.74% مقارنة بخسائر قدرها 33.224 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأظهرت بيانات الشركة أن خسائر الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي بلغت 32.433 مليون ريال، متراجعة بنحو 57.147% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

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