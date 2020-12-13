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"سلامة" للتأمين تطلق هويتها التجارية الجديدة

سلامة لوغو جديد
الهوية التجارية الجديدة لشركة "سلامة" للتأمين
سوق دبي

"سلامة" للتأمين تطلق هويتها التجارية الجديدة

احتفالاً بمرور 40 عاماً على انطلاق مسيرتها

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

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أطلقت "الشركة الإسلامية العربية للتأمين" (سلامة)، هويتها التجارية الجديدة التي تأتي احتفالاً بمرور 40 عاماً على انطلاق مسيرتها، وتسلط الضوء على الطموحات الاستراتيجية المستقبلية التي تسعى الشركة إلى تحقيقها.

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة "سلامة" جاسم الصدّيقي: "يأتي إطلاق الهوية التجارية الجديدة لشركة سلامة في أعقاب النتائج المالية الاستثنائية التي أعلنّا عن تحقيقها مؤخراً، حيث ارتفع صافي الربح الأساسي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2020 بنسبة تجاوزت الضعف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي".

ومؤخراً، أطلقت "الشركة الإسلامية العربية للتأمين" مجموعتها الجديدة من منتجات "التكافل العائلي" والتي تضم 7 منتجات ومزايا إضافية، وذلك في أعقاب دخول قرار هيئة التأمين رقم 49 حيز التنفيذ في 15 أكتوبر 2020.

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ويشير الشكل اللولبي للهوية التجارية الجديدة إلى دورة النمو الجديدة التي تنطلق فيها "سلامة"، إذ تعمل حالياً على تنفيذ خططها التنموية التي تتجلى في النمو الملموس الذي حققته الشركة في صافي الربح خلال العام الجاري وبلغت نسبته 392% حتى تاريخه، حيث سجلت الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 أرباحاً بقيمة 137,06 مليون درهم مقارنة مع 34,99 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتعتزم "سلامة" المضي قدماً نحو تعزيز حضورها في السوق لصقل قدراتها التنافسية عبر التحول الرقمي، ويمثل إطلاق الهوية المرئية الجديدة خطوة جديدة في مسيرة الشركة.

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