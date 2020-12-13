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هيتاشي تعتزم بيع وحدة الأجهزة المنزلية بالخارج بـ 300 مليون دولار

تراجع المبيعات في الصين تطيح بأرباح هيتاشي
شعار شركة هيتاشي اليابانية
شركات

هيتاشي تعتزم بيع وحدة الأجهزة المنزلية بالخارج بـ 300 مليون دولار

متابع الغاء المتابعة

رويترز

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تعتزم شركة هيتاشي اليابانية بيع أنشطة الأجهزة المنزلية بالخارج إلى أرجيليك التركية المنتجة للإلكترونيات الاستهلاكية مقابل حوالي 300 مليون دولار، على أن تشارك في إدارتها، وفقا لصحيفة "نيكي" اليابانية.

ونشرت الصحيفة دون ذكر مصدر أن المجموعة الصناعية اليابانية تستهدف تحسين الأرباح من خلال الصفقة مع الشركة التركية - التي لها شبكة أعمال في أوروبا وإفريقيا، وذلك عن طريق زيادة المبيعات من الأجهزة التي تحمل اسم هيتاشي.

وتقدر قيمة الأنشطة الخارجية لوحدة هيتاشي للأجهزة المنزلية بنحو 500 مليون دولار، بحسب نيكي. وأضافت الصحيفة أن الوحدة تبيع أجهزتها في الصين وجنوب شرق آسيا، لكن 80% من الإيرادات من اليابان.

وتابعت أن الصفقة تأتي مع تسريع هيتاشي خطى التخارج من أنشطة، وأنها تستهدف تعزيز وحدة الأجهزة المنزلية في مواجهة منافسة محتدمة من الشركات الصينية.

وقال متحدث باسم هيتاشي "لا يستند التقرير إلى إعلان من جانبنا". وأضاف "نجري دراسات شتى لتحسين قيمة شركتنا، لكن قرارا محددا لم يصدر".

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