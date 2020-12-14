فرضت الجهات التنظيمية غرامات على كل من مجموعة علي بابا ووحدة تابعة لـTencent القابضة بقيمة 76 ألف دولار، وذلك بسبب عدم الإعلان عن استحواذات سابقة، وفقًا لقوانين مكافحة الاحتكار في الصين.



وتعود مخالفات مجموعة علي بابا، لعام 2017 عند زيادة حصتها في سلسلة متاجر Intime لتتجاوز 73% دون الحصول على موافقة إدارة الدولة لتنظيم السوق.

ويأتي ذلك بعدما أعلنت الجهات التنظيمية في نوفمبر عزمها زيادة الرقابة على كبرى الشركات التكنولوجية الصينية من خلال قواعد جديدة لمكافحة الاحتكار.

وكشفت شركة "علي بابا" الصينية عن أرباح وإيرادات فصلية تتجاوز تقديرات المحللين، مع استفادة أعمالها الخاصة بالتجارة والحوسبة السحابية من وباء "كورونا"، الذي عزز التسوق عبر الإنترنت والعمل من المنزل.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة الصينية أنها سجلت صافي أرباح بقيمة 47.59 مليار يوان (6.74 مليار دولار)، بما يعادل 17.36 يوان لكل سهم في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو الماضي، بارتفاع عن 21.26 مليار يوان (8.06 يوان للسهم الواحد) في الربع المماثل. ووفقاً لنتائج الأعمال، أبلغت "علي بابا" عن أرباح معدلة مقابل كل حصة إيداع أميركي بقيمة 14.82 يوان صيني في الربع الماضي، وهو أعلى من 12.55 يوان قبل عام، كما أنه أعلى من توقعات المحللين البالغة 13.82 يوان.

وأما على صعيد إيرادات الشركة الصينية، فصعدت إلى 153.75 مليار يوان في الربع المنتهي في يونيو الماضي، مقارنة مع 114.92 مليار يوان إيرادات مسجلة في الفترة المماثلة من 2019، بزيادة 34% على أساس سنوي.

وصعدت الإيرادات من أعمال التجارة الأساسية 34% في الربع المالي الأول والمنتهي في يونيو الماضي، ليصل إلى 133.32 مليار يوان (19.27 مليار دولار).

في حين نمت الإيرادات المحققة من الحوسبة السحابية 59%.