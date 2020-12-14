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نمو أرباح "بوبيان" للبتروكيماويات بـ130% لـ2.6 مليون دينار

بوبيان للبتروكيماويات
شركة بوبيان للبتروكيماويات
بورصة الكويت

نمو أرباح "بوبيان" للبتروكيماويات بـ130% لـ2.6 مليون دينار

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العربية.نت

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نمت الأرباح الصافية لشركة بوبيان للبتروكيماويات بـ130% خلال الربع الثاني المالي المنتهي في أكتوبر 2020 لتبلغ نحو 2.6 مليون دينار كويتي.

ويعود سبب ارتفاع الأرباح إلى عكس مخصصات خسائر ائتمانية متوقعة.

أما بنهاية الأشهر الـ6 الأولى من العام المالي للشركة، فقد نمت الأرباح الصافية بـ54%، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي إلى أكثر من 5 ملايين دينار.

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إلى ذلك، كانت تم ترقية مؤشرات الأسهم الكويتية إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة في بداية الشهر الجاري، وهي الخطوة التي تم تأجيلها منذ شهر مايو بسبب جائحة كورونا.

وأوضحت MSCI أن 7 أسهم كويتية ستضاف إلى مؤشرها القياسي للأسواق الناشئة بوزن إجمالي عند 0.58%، وهي أجيليتي، وبنك بوبيان، بنك الكويت الوطني، إضافة إلى "بيتك"، وزين، والمباني، وأخيرا بنك الخليج.

وأعلنت عن انضمام 14 شركة كويتية للمؤشر ضمن الشركات الصغيرة.

وكشفت القائمة عن انضمام 14 شركة كويتية لمؤشر الشركات الصغيرة، وهذه الشركات هي: البنك الأهلي الكويتي، وشركة القرين للبتروكيماويات، ومجموعة الامتياز، وشركة بوبيان للبتروكيماويات، وهيومن سوفت، وشركة المتكاملة، وطيران الجزيرة، وبنك الكويت الدولي (KIB)، ومشاريع الكويت القابضة (كيبكو)، والصناعات الوطنية، والوطنية العقارية، وشمال الزور، وبنك وربة.

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