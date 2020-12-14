أعلنت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "سبيماكو الدوائية" عن إنهاء التعاقد مع الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور محمد بن سلطان السلطان بحيث يكون آخر يوم عمل له اليوم الاثنين، بينما عينت رئيساً جديداً لفترة مؤقتة، يعقبها تعيين نائب أول للشؤون المالية والمدير المالي في شركة التعدين السعودية "معادن".

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن أسباب الاستقالة تتمثل في رغبة الشركة بإنهاء التعاقد مع الرئيس التنفيذي.

وأضافت أن مجلس الإدارة قرر في الوقت ذاته، تكليف الدكتور محمد بن عبدالعزيز الفضلي بمنصب الرئيس التنفيذي المكلف للشركة اعتباراً من 15 ديسمبر 2020 حتى 4 يناير 2021.

وشغل الدكتور محمد الفضلي عدداً من المناصب الإدارية في شركة سبيماكو الدوائية والشركات التابعة لها، منها نائب الرئيس التنفيذي للتسويق والمبيعات بشركة سبيماكو الدوائية وعضو مجلس المديرين لشركة آراك للرعاية الصحية، ورئيس مجلس المديرين لشركة آنورا، ورئيس مجلس المديرين لمؤسسة سبيماكو الجزائر؛ وتقلد عددا من المناصب الإدارية الأخرى.

وفي بيان منفصل، أعلنت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، عن تعيين خالد بن صالح الخطاف بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة اعتباراً من تاريخ 5 يناير 2021.

ويشغل الخطاف منصب نائب أول للشؤون المالية والمدير المالي في شركة التعدين السعودية "معادن"، كما تقلد العديد من المناصب القيادية، منها منصب الرئيس التنفيذي في شركة لافانا القابضة للاستثمار ومنصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في شركة نومورا العربية السعودية، كما أنه تقلد منصب المدير المالي في السوق المالية السعودية، ومنصب مدير عمليات الاستثمار المكلف في مؤسسة النقد العربي السعودي، كما أنه عمل في المؤسسة الدولية لضمان الاستثمار، إحدى مجموعات البنك الدولي.