أعلنت شركة القصيم القابضة للاستثمار "جاكو"، عن قيد دعوى ضد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم بالمحكمة الإدارية بمدينة بريدة وذلك للمطالبة بإلغاء قرارها السلبي المتمثل في امتناعها عن الرفع للمقام السامي بطلب تمليك شركة القصيم القابضة للاستثمار كامل المساحة التي قامت بإحيائها.

وقالت "جاكو" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، إن الدعوى تتعلق بطلب إلغاء القرار السلبي المتمثل في امتناع فرع الوزارة عن الرفع للمقام السامي بطلب تمليك الشركة لكامل المساحة التي قامت بإحيائها من الأرض المسلمة لها.

وكانت الشركة قد حصلت على موافقة من المقام السامي بتملك مساحة 74 مليون متر مربع فقط من المساحة المسلمة لها، وتطالب الشركة بالرفع للمقام السامي بطلب تمليك الشركة لباقي المساحة التي قامت بإحيائها من تلك الأرض.

وقالت "جاكو" إنها قامت وفق المستندات المتوفرة لديها بالحصول على المشورة القانونية بحقها في المطالبة بباقي المساحة المحياة.

وأضافت أنها لا تتوقع أن تتحمل أي مسؤولية نتيجة إقامة الدعوى.